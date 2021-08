Xưởng in ở TP.HCM tặng ảnh thờ cho gia đình có người mất vì Covid-19

Khi các cơ sở in ấn tại TP.HCM đóng cửa, Văn Nguyễn Thành Nhân nhận in ảnh thờ miễn phí, san sẻ nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình trong mùa dịch.

Hơn 22h, điện thoại của Thành Nhân (sinh năm 1987) rung lên. Anh lại nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

"Xin giúp in ảnh thờ của người phụ nữ này. Cô ấy là mẹ của học trò mình. Gia đình rất bối rối nên vì các cháu, mình xin được giúp đỡ", người phụ nữ tên T.N, một giáo viên tại TP.HCM, nhắn.

Mẹ của học trò T.N. vừa mất chỉ có một tấm ảnh mờ cũ, chụp cùng con trai trong ngày tổng kết năm học.

Trong mùa dịch, tất cả cơ sở in ấn, rửa ảnh đều đã đóng cửa. T.N chỉ còn biết dùng chiếc máy in trắng đen chuyên làm tài liệu của mình để in tấm ảnh đó lên tờ giấy A4, làm hình thờ tạm thời.

"Tôi không yêu cầu nhưng chị ấy đã gửi hình thực tế của bàn thờ, nhìn buồn và ám ảnh thực sự", Nhân kể với Zing.

Anh tải xuống tấm ảnh nét nhất mà T.N gửi cho mình. Tất cả công đoạn in ấn, lồng hình vào khung mặt kính, anh làm trong khoảng 4 tiếng. Bức ảnh được gửi đến nhà của học trò T.N vào sáng hôm sau.

Vợ chồng Thành Nhân có một xưởng in ấn ở quận Tân Bình.

Ngày 16/8, Thành Nhân, chủ một xưởng in ấn ở quận Tân Bình, chia sẻ bài đăng nhận hỗ trợ in ảnh thờ lên nhóm Phản Ứng Nhanh Sài Gòn, Chống Covid-19.

"Tôi xin nhận in ảnh thờ, tặng kèm một khung hình mặt kính để lồng ảnh. Hoàn toàn không lấy tiền, chỉ mong hỗ trợ được chút ít cho mọi người trong thời điểm khó khăn".

Trong hai ngày sau đó, Nhân nhận được hơn 10 tin nhắn nhờ giúp đỡ. "Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh, câu chuyện đau lòng khác nhau. Tôi thường chỉ nhận giúp mà ít khi hỏi kỹ về nguyên do nhưng có nhiều thứ vẫn khiến mình nhớ và ám ảnh".

"Chục năm nay, tôi chưa từng làm việc này"

Gia đình Thành Nhân đã mở xưởng in được chục năm nay. Trước dịch, công ty anh nhận in nhiều sản phẩm, trong đó có in ảnh cưới, ảnh gia đình, chân dung, hình kỷ niệm...

"Nhưng nhiều năm qua, tôi không làm ảnh thờ. Thật lòng, tôi cũng ngại về sản phẩm này", Nhân nói.

Thành Nhân làm việc tại xưởng in ở quận Tân Bình. Ảnh: NVCC.

Khi dịch Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, theo quy định của TP.HCM, xưởng in của anh phải đóng cửa.

Trong khi vợ con đã về quê ngoại ở Đồng Nai tránh dịch được gần 3 tháng nay, một mình Nhân vẫn ở lại Sài Gòn để bảo trì máy móc mỗi ngày.

Thời gian gần đây, anh được một số người nhắn tin năn nỉ nhờ làm giúp ảnh thờ vì không tìm được nơi in ảnh cho người thân vừa mất.

"Lúc đó tôi thấy thương thực sự. Mất vào mùa dịch không được chôn cất như bình thường, không được bà con thăm viếng, thậm chí nhiều người còn không được nhìn mặt người thân yêu nhất lần cuối. Thế nên tôi cũng không thể ngó lơ những tin nhắn đó và bắt đầu nhận giúp mọi người".

Cứ thế trong những ngày qua, Nhân nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ số lạ. "Thường mọi người sẽ kết bạn, nhờ giúp đỡ sau đó gửi ảnh trực diện nét nhất, rõ nhất có thể. Mình in xong họ sẽ chủ động đến lấy hoặc đặt giao hàng liên quận".

Nhân cố gắng hoàn thành và trả ảnh sớm nhất có thể, thường mất khoảng vài tiếng. "Tất cả trường hợp nhờ giúp đỡ, mình không hỏi chuyện nhiều vì không muốn gợi lại nỗi mất mát. Chỉ biết chia buồn và mong họ cùng gia đình sẽ được bình an trong đại dịch", Nhân nói.