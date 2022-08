Xưởng gỗ hàng trăm mét vuông ở Hải Phòng cháy rụi lúc rạng sáng

Nhận tin báo xưởng gỗ trên địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương bốc cháy, lực lượng chức năng điều động 5 xe chữa cháy, một xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để tham gia dập lửa.

Vào khoảng 3h15 ngày 17/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng, nhận được tin báo xưởng gỗ của gia đình anh Nguyễn Xuân Đ. (37 tuổi, tại thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), bị cháy.

Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp cùng Công an huyện An Dương điều động 5 xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ và một xe cứu thương tổ chức cứu chữa.

Đến 5h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt. Lực lượng PCCC & CNCH tiếp tục phun nước làm mát chống cháy lại, bảo vệ an toàn trạm biến áp, xưởng nhựa đường, khu dân cư xung quanh liền kề xưởng gỗ bị cháy.

Theo đánh giá sơ bộ, vụ cháy đã khiến 150 m2 nhà xưởng tiền chế khung thép mái tôn cùng nhiều tài sản gỗ trong xưởng gỗ bị thiêu cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang phối hợp cùng Công an huyện An Dương tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.