Xưng là người của Bộ Công an để nhận tiền 'chạy án'

Thành là Giám đốc công ty bảo vệ nhưng tự xưng là người của Bộ Công an. Anh ta bị bắt giữ khi đanh nhận tiền “chạy án”.

Ngày 14/12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Trần Minh Thành (43 tuổi, ngụ ở huyện Bàu Bàng) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Long Hồ nhưng tự xưng là “người của Bộ Công an về làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương”.

Thành bị bắt khi đang nhận tiền "chạy án". Ảnh: Công an thị xã Bến Cát.

Anh ta biết N.H.T. bị bắt về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy vừa được công an cho về nên tiếp cận. Thành nói với T. đã can thiệp giúp người này: “Công an Bến Cát là lính của Thành, nên nói là phải thả”.

Sau đó, Thành yêu cầu T. phải đưa cho mình 30 triệu đồng để "chạy án". T. không có tiền nên được hạ giá xuống còn 20 triệu đồng. T. đã đưa trước cho "người của Bộ Công an" 10 triệu đồng, số còn lại sẽ đưa vào ngày 12/12.

Đến hẹn, T. nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an. Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ Thành khi nghi phạm này đang nhận tiền.

Khám xét nơi ở của Thành, cảnh sát thu giữ 1 cặp quân hàm trung tá, 1 cặp phù hiệu Công an nhân dân; gậy điện, còng số 8 cùng một số dụng cụ khác.