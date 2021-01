Xúc phạm công an, cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng

Bị lập biên bản vi phạm giao thông, Hồng chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái xúc phạm lực lượng công vụ.

Chiều 7/1, Đội An ninh Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Ngọc Hồng (22 tuổi, ngụ ở thị trấn Dầu Tiếng) số tiền 7,5 triệu đồng vì vi phạm nghị định của Chính phủ.

Theo cảnh sát, tối 6/12/2020, Công an thị trấn Dầu Tiếng đang tuần tra thì phát hiện xe máy biển số 61H1 do Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ngụ ở xã Thanh An) chở Hồng có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Công an đã lập biên bản vi phạm các lỗi xe không gương chiếu hậu bên trái và sử dụng ống xả không có bộ phận giảm thanh.

Hồng đã dùng điện thoại chụp ảnh tổ công tác rồi đăng lên tài khoản Facebook cá nhân kèm theo dòng trạng thái xúc phạm lực lượng công vụ.

Đội An ninh Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện vụ việc và xác minh tài khoản trên là của Hồng. Công an xác định bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận vi phạm của mình, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Dầu Tiếng đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xử phạt Hồng theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ.