Xúc cảm Anthony Bourdain để lại cho bạn đồng hành sau khi qua đời

Tom Vitale, đạo diễn kiêm nhà sản xuất lâu năm của Bourdain, đã chia sẻ về hành trình của cả hai trong cuốn “In the Weeds”, dự kiến ra mắt tháng 10 tới.

Đối với những người thân thiết của đầu bếp quá cố Anthony Bourdain, sự cá tính, thông minh và nhân văn của ông không chỉ thể hiện trong hành trình khám phá ẩm thực toàn cầu mà còn cả trong đời sống thường ngày.

Dù đã hai năm sau khi Bourdain tự tử vào tháng 6/2018, đạo diễn kiêm nhà sản xuất lâu năm của đầu bếp này là Tom Vitale vẫn "chưa thể quay lại làm việc".

Tom Vitale (phải) đã đồng hành cùng Anthony Bourdain trong nhiều hành trình khám phá ẩm thực toàn cầu. Ảnh: People.

Suốt thời gian qua, Vitale không ngừng suy nghĩ về những hành trình thay đổi cuộc đời của mình với người bạn đồng hành Bourdain. Và gần đây Vitale đã chia sẻ những suy ngẫm này trong cuốn In the Weeds: Around the World and Behind the Scenes with Anthony Bourdain.

Vitale chia sẻ với trang People rằng: "Vào năm 2018, công việc là phần lớn cuộc sống của tôi. Bạn sẽ làm điều tương tự nếu bạn có công việc tuyệt vời như của tôi. Trong hơn một thập kỷ, tôi đã được trả tiền để đi du lịch thế giới với Anthony Bourdain".

Cuốn sách sẽ được nhà xuất bản Hachette Books cho ra mắt vào ngày 12/10. Ảnh: Hachette Books.

"Rồi đột nhiên mọi chuyện kết thúc. Khi Tony ra đi, tôi không chỉ mất đi một người bạn, người cố vấn mà còn cả sự nghiệp. Tôi chìm trong đau buồn hai năm sau đó và không thể quay lại làm việc. Thay vào đó tôi lặng lẽ hồi tưởng lại toàn bộ cuộc phiêu lưu kỳ thú và quyết định kể lại những điều đó. Và một khi tôi bắt đầu đặt bút viết về câu chuyện này, tôi không thể dừng lại. Đó là một câu chuyện quá kỳ lạ và khó tin", Vitale, người sản xuất chương trình Anthony Bourdain: Parts Unknown và Anthony Bourdain: No Reservations, cho biết.

Thông cáo báo chí về cuốn sách mới viết: "Trong hơn một thập kỷ đồng hành cùng nhau, Tony không chỉ là ông chủ, một người bạn, một người dám đảm đương nhiều việc mà đôi khi cũng là một người rất khắc nghiệt. Cuốn In the Weeds sẽ giúp độc giả hiểu thêm nhiều cá tính đời thường của Tony và sự khó khăn trong quá trình quay phim ở một số nơi xa xôi và đầy biến động nhất trên thế giới. Những gì đã xảy ra ngoài máy quay thú vị hơn nhiều so với những gì được phát sóng".