Xuất siêu vượt 2 tỷ USD

Tính từ đầu năm đến hết tháng 3, Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại đạt 2,14 tỷ USD. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu 76,74 tỷ USD, nhập khẩu 74,61 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết tháng 3, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 55,5 tỷ USD , tăng 35,9% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 28 tỷ USD , tăng 38,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD , tăng 33,1%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt 151,35 tỷ USD , tăng 23%. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 76,74 tỷ USD , tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 74,61 tỷ USD , tăng 25,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 ước tính thặng dư 500 triệu USD . Qua đó, nâng mức xuất siêu trong quý I/2021 lên 2,14 tỷ USD .

Đối với xuất khẩu, thủy sản ước đạt 685 triệu USD , tăng 74,5% so với tháng trước và ước đạt 1,68 tỷ USD trong cả quý, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính đạt 4,4 tỷ USD , tăng 30,5% so với tháng trước và cả quý ước đạt hơn 11,6 tỷ USD , tăng 28,05% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,3 tỷ USD , tăng 16,9% so với tháng trước. Hết quý I, đây vẫn là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 14,07 tỷ USD , tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, có 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt trị giá hơn 10 tỷ USD . Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 5,9 tỷ USD , tăng 19,7% so với tháng trước. Ước tính cả quý I, nhóm hàng này ước đạt 16,48 tỷ USD , tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước đạt 3,85 tỷ USD , tăng 32,3% so với tháng trước và hết quý I ước đạt 10,66 tỷ USD , tăng 28,8%.

Đối với ôtô nguyên chiếc các loại, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3 đạt 17.000 chiếc, trị giá 348 triệu USD , tăng 69,3% về lượng và 66,3% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại đạt 35.000 chiếc, trị giá 771 triệu USD , tăng 31,1% về lượng và tăng 35% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.