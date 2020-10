Xuất siêu 10 tháng đạt kỷ lục gần 19 tỷ USD

Tính đến hết tháng 10, Việt Nam vẫn tăng trưởng xuất khẩu bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đạt 230 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất siêu đạt kỷ lục 18,72 tỷ USD.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26,7 tỷ USD , giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 229,27 tỷ USD , tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD , chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD , chiếm 59,9%).

Trong tháng 10, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 24,5 tỷ USD , tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 210,55 tỷ USD , tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước với 34 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD , chiếm 89,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 9 xuất siêu 3 tỷ USD , tháng 10 ước tính xuất siêu 2,2 tỷ USD . Tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 18,72 tỷ USD .

Trong tháng 10, thương mại trong nước tiếp tục xu hướng tăng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 450.800 tỷ đồng , tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Sau 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4,12 triệu tỷ đồng , tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3% (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,7%).

Cũng trong tháng, khách quốc tế đến nước ta tăng 7,6% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Trước tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 chỉ tăng 0,09% so với tháng trước và cuối năm 2019, đây là mức thấp nhất trong 5 năm, giai đoạn 2016-2020.