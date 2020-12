Xuất khẩu tôm năm 2020 dự kiến tăng 12%

Xuất khẩu tôm năm nay được đánh giá hiệu quả, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở các thị trường. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 3,78 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến tháng 11 năm nay, xuất khẩu tôm đạt 3,4 tỷ USD , tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, Mỹ và các thị trường nhỏ hơn như Anh, Canada, Australia ghi nhận tăng trưởng ổn định. Riêng Mỹ là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu tôm Việt Nam, đến hết tháng 11 đạt kim ngạch 806,6 triệu USD , tăng 34%.

VASEP khẳng định, mặc dù Mỹ là tâm dịch Covid-19 của thế giới, khiến nhu cầu giảm ở phân khúc dịch vụ thực phẩm, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ vẫn tăng trưởng dương suốt toàn bộ 11 tháng qua, chủ yếu để phục vụ phân khúc bán lẻ.

Xuất khẩu tôm năm nay vẫn đạt hiệu quả dù Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều thị trường. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trong khi đó, xuất khẩu tôm sang các thị trường như Trung Quốc, EU, Hàn Quốc có phần trồi sụt. Đặc biệt, tại Trung Quốc, sự sụt giảm về nhu cầu tiêu thụ tôm nội địa trong khi nguồn cung trong nước tăng, cùng với lo ngại virus corona có liên quan đến một số sản phẩm thủy sản nhập khẩu khiến nhu cầu nhập khẩu tôm của nước này giảm đáng kể.

"Nhập khẩu tôm của Trung Quốc trong một vài tháng tới có thể vẫn chưa hồi phục", VASEP nhấn mạnh.

Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam đang chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm nhằm tận dụng cơ hội từ những thay đổi sau Covid-19.