Xuất khẩu nông sản Việt Nam ‘về đích’ trước 1 tháng

Xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 11 tháng ước đạt gần 43,48 tỷ USD, trong khi Chính phủ giao chỉ tiêu cả năm là 42 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết tính chung 11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 82,67 tỷ USD , tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt gần 43,48 tỷ USD , tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu ước khoảng 39,18 tỷ USD , tăng 39%.Như vậy, xuất siêu gần 4,3 tỷ USD , giảm 56,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ giao chỉ tiêu xuất khẩu đạt 42 tỷ USD , trong khi ngành NNPNT đặt mục tiêu phấn đấu đạt 44 tỷ USD . Như vậy, ngành NNPTNT đã về đích trước hạn 1 tháng, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 1,5 tỷ USD và dự kiến hết tháng 12, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chắc chắn vượt con số 45 tỷ USD .

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 ước đạt khoảng 4,2 tỷ USD , tăng 8,9% so với tháng 11/2020 và tăng 5,8% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 43,5 tỷ USD , tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 19,3 tỷ USD , tăng 13,7%; lâm sản chính đạt khoảng 14,3 tỷ USD , tăng 20,9%; thủy sản đạt trên 7,9 tỷ USD , tăng 3,5%; chăn nuôi ước đạt 393 triệu USD , tăng 4%; nhóm đầu vào sản xuất trên 1,5 tỷ USD , tăng 25,9%.

MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA NÔNG SẢN VIỆT

Nhãn Mỹ Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc Giá trị xuất khẩu tỷ USD 11.9 8.4 3 1.9

Tính chung 11 tháng, các sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm cà phê, cao su, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế…

Trong đó, cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, cao su tăng 11,7% về khối lượng, tăng 40,5% giá trị; gạo tăng 0,8% khối lượng và 7,3% giá trị; hạt điều tăng 14,3% khối lượng, tăng 4,6% giá trị.

Nhiều mặt hàng giảm khối lượng nhưng giá trị vẫn tăng như hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm 6,7% nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 54,4% nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng 44%. Cà phê khối lượng giảm 4,4% nhưng giá trị xuất khẩu vẫn tăng 5,9%.

Giá xuất khẩu bình quân 11 tháng nhiều mặt hàng cũng tăng lên như cao su tăng 25,8%; chè tăng 4,4%; cà phê tăng 10,7%; gạo tăng 6,5%; hồ tiêu tăng 54,4%.

Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2021 của Việt Nam tới các thị trườngthuộc khu vực châu Á chiếm 43,1% thị phần, châu Mỹ 29,6%, châu Âu 11,5%, châu Phi 1,9%, châu Đại Dương 1,6%.

Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ với 27,5% thị phần, đạt trên 11,9 tỷ USD , trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 67,2% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường này. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc (gần 8,4 tỷ USD , chiếm 19,2% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm tới 23,3% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.