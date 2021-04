Xuất hiện tài khoản giả mạo vợ sắp cưới của Xuân Trường

Trước thông tin cầu thủ Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang tổ chức đám hỏi hôm 9/4, nhiều trang cá nhân giả mạo bạn gái tiền vệ CLB HAGL đã được lập ra.

Theo ghi nhận của Zing, tính đến chiều 9/4, xuất hiện nhiều tài khoản Facebook, Instagram cùng lấy tên Ngô Mai Nhuệ Giang, hoặc có phần tên và mô tả là Nhuệ Giang, Giang "Híp" (biệt danh của Xuân Trường).

Một số trang đã được lập vài năm trong khi nhiều trang khác chỉ mới được lập cách đây vài ngày. Hầu hết đều đăng lại hình ảnh cũ của Xuân Trường, Nhuệ Giang cùng những dòng caption có chứa thông tin sai lệch.

Các tài khoản giả mạo đăng ảnh cũ và thông tin bịa đặt.

Thậm chí, trước đám hỏi của tiền vệ sinh năm 1995 một ngày, một tài khoản giả mạo có tên giang.nhue có hơn 1.000 lượt follow trên Instagram viết: "You know, I'm free and I'm single" (Tạm dịch: Tôi độc thân và tự do).

Dòng caption này thậm chí khiến không ít người hâm mộ cặp đôi hoang mang khi ngày trọng đại đang cận kề. Sau khi gây ồn ào và bị nhiều người thắc mắc, tài khoản giả mạo Nhuệ Giang đã xóa dòng caption, khóa phần bình luận và chỉ để lại những bức ảnh cũ.

Lập trang giả mạo, đăng thông tin thất thiệt với mục đích câu like, kiếm follow, các trang này hiện bị nhiều người "ném đá" và kêu gọi report.

Lễ ăn hỏi của cầu thủ Lương Xuân Trường và bạn gái Nhuệ Giang diễn ra vào sáng 9/4. Buổi lễ được tổ chức kín đáo ở Hà Nội chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Gia đình hai bên đã thuê lực lượng bảo vệ nhằm đảm bảo riêng tư cho đám hỏi.

Nhuệ Giang sinh năm 1993, là cựu sinh viên Đại học RMIT. Cô và Xuân Trường yêu nhau từ 2015 và từng một vài lần dính tin đồn chia tay.

Sau khi vướng vào tranh cãi với người hâm mộ của nam cầu thủ vào năm 2019, Nhuệ Giang kín tiếng trên mạng xã hội. Cô chuyển trang cá nhân sang chế độ riêng tư và không còn đăng ảnh bạn trai.