Xuất hiện bệnh lạ gây hoang mang ở Ấn Độ

Hơn 650 người dân ở thị trấn Eluru, Ấn Độ mắc phải một căn bệnh bí ẩn mà các y bác sĩ, nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Nhiều nông dân tụ tập vào lúc Mặt Trời dần khuất, ánh nắng xế chiều nhuộm vàng những cánh đồng lúa. Họ truyền tai nhau về một người nữa vừa ngã bệnh vào đêm hôm trước. Đó chỉ là một trong hàng trăm trường hợp khác nhau ở Eluru, một thị trấn tại bang Andhra Pradesh, gần bờ biển phía Đông Nam của Ấn Độ đã bị mắc phải một căn bệnh lạ, theo Washington Post.

Tính từ tháng 12/2020, hơn 650 người dân ở Eluru xuất hiện triệu chứng chóng mặt, ngất xỉu, co giật, sùi bọt mép. Tuy nhiên, các quan chức y tế Ấn Độ cho biết các bệnh nhân thường phục hồi nhanh, ít khi có các triệu chứng bệnh kéo dài.

Hoàng hôn ở Komirepalle, ngôi làng xuất hiện căn bệnh bí ẩn ở Ấn Độ, Ảnh: Washington Post.

Các nhà khoa học khẳng định căn bệnh này không phải là bệnh truyền nhiễm và nguyên nhân gây bệnh là do một loại độc tố nào đó chưa xác định được.

Căn bệnh bí ẩn

Vụ việc này dấy lên quan ngại về những vấn đề môi trường ở Ấn Độ cũng như câu hỏi liệu những biện pháp bảo vệ của chính phủ có thực sự thỏa đáng. Ngoài ra, các nhân viên y tế phát hiện người dân trong khu vực đang phải đối mặt với một loạt nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

“Có nhiều manh mối về nguồn gốc của căn bệnh này, tuy nhiên, không thể khẳng định cái nào là bằng chứng xác đáng. Cho đến nay, căn bệnh này vẫn là một bí ẩn”, chuyên gia thần kinh học B. Chandrasekhar Reddy, từng là thành viên hội đồng điều tra vụ việc, cho biết.

Với hơn 200.000 nhân khẩu, thị trấn Eluru được bao quanh bởi những nông trường, những đường phố tấp nập xe kéo rơ moóc, môtô, ôtô các loại và người bán hàng rong.

P. Nagajyothi, một bà mẹ 28 tuổi ở thị trấn Eluru, nhớ lại cô đã bất tỉnh khi đang đứng ở một khoảng sân nhỏ trong nhà. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã nằm trên giường. Nagajyothi đã cắn lưỡi nhiều lần, việc này khiến cô ăn uống rất khó khăn trong một tuần sau đó. Cô không biết vì sao mình bị bệnh. Cô nghi ngờ nước là nguyên nhân vì thỉnh thoảng thấy nước từ các đường ống có mùi lạ và màu nâu. Tuy nhiên, cô cũng tự hỏi: “Nếu nước là vấn đề, thì tất cả phải bị đổ bệnh chứ, phải không?”.

Cô P. Nagajyothi, 28 tuổi, một bà mẹ hai con sinh sống ở thị trấn Eluru. Ảnh: Washington Post.

K. Bhavani, 25 tuổi, đến làng Pulla cùng với Harsha, đứa con trai 3 tuổi, hồi đầu tháng để thăm họ hàng. Khi người dì đang nấu sữa cho Harsha một buổi sáng, đột nhiên Harsha bắt đầu run rẩy và sùi bọt mép. Khi làm thủ tục nhập viện cho con, cô Bhavani lai đột nhiên ngất xỉu và co giật. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang được truyền thuốc và không hiểu vì sao mình là người nằm trên giường bệnh. Cô chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ có vấn đề về sức khỏe, chưa bao giờ”.

Giám đốc Bệnh viện Eluru, ông A.V.R. Mohan, cho biết: “Tôi đã sợ đó là do một loại virus mới. Tuy nhiên, những xét nghiệm virus hoặc nhiễm vi khuẩn đều cho ra kết quả âm tính".

"Những bệnh nhân gây ra nhiều vết thương khác nhau khi lên cơn động kinh. Thậm chí đã có 4 người chết, tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy ca tử vong này là do bệnh động kinh gây ra".

Vào tháng 1/2021, người dân ở các làng Komirepalle và Pulla nằm ở phía Đông Bắc của thị trấn Eluru, cũng bắt đầu xuất hiện bệnh lạ này.

Đâu là nguyên nhân của căn bệnh?

Trong những ngày đầu tiên bùng phát bệnh, mọi người đều đổ dồn vào tìm kiếm nguyên nhân. Người ta cho là do vấn đề vệ sinh, đường ống, hóa chất trong nước, thuốc trừ sâu trong thức ăn, nhiễm kim loại nặng hay thậm chí là do các biện pháp diệt muỗi do chính phủ thực hiện.

Nhiều chuyên gia từ hàng chục tổ chức khác nhau, từ Viện Khoa học quốc gia cho đến Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến thị trấn này. Họ lấy mẫu hầu như tất cả, từ máu, dịch tủy, nước tiểu của người bệnh, sữa, cỏ, gạo, cá, cà chua, cà tím, thậm chí đến cả không khí.

Trung tâm y tế thị trấn Eluru, nơi tiếp nhận hơn 650 bệnh nhân nhập viện vì căn bệnh lạ. Ảnh: Washington Post.

Một ủy ban chuyên gia đã tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả điều tra về căn bệnh mà họ tạm gọi là “cơn co giật đột ngột chưa rõ lý do” ở Eluru. Các chuyên gia còn xét nghiệm các trường hợp sốt suất huyết và nghi nhiễm Covid-19, tuy nhiên, kết quả không có gì bất thường.

Một số chuyên gia phát hiện hàm lượng kim loại nặng như chì và niken có trong một số mẫu máu khá cao. Bên cạnh đó, hàm lượng thủy ngân có trong gạo và các mạch nước ngầm vượt ngưỡng cho phép 26 lần. Mặc dù các kim loại nặng có thể gây tổn thương não và thận về lâu dài nhưng chúng lại không có khả năng gây ra triệu chứng co giật.

Một số khác lại tập trung vào hóa chất nông nghiệp. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Ấn Độ ở Hyderabad, thuốc diệt cỏ được tìm thấy trong cà chua và cà tím. Ngoài ra, các cán bộ của Viện Dinh dưỡng cũng tìm thấy thuốc trừ sâu triazophos trong một số mẫu nước gia đình.

Ông Bhaskar Katamneni, quan chức y tế bang Andhra Pradesh, cho biết: “căn bệnh này có thể là do ngộ độc thuốc trừ sâu. Những nông trường quanh thị trấn Eluru đã sử dụng một lượng lớn thuốc trừ sâu, và có lẽ, chúng đã ngấm vào nguồn nước”.

Tuy nhiên, một số bác sĩ, bao gồm Giám đốc bệnh viện Eluru A.V.R. Mohan, cho biết các triệu chứng lâm sàng không phù hợp với ngộ độc loại hóa chất đó.

Những người nông dân ở Komirepalle, hai trong số họ mắc phải căn bệnh "bí ẩn". Ảnh: Washington Post.

Ở Komirepalle, một ngôi làng với 200 hộ dân, nhiều người vẫn bàng hoàng về những gì đã xảy ra với họ và hoang mang không biết làm cách nào để tự bảo vệ bản thân.

Anh Raju, một người nông dân trong làng, từng trải qua căn bệnh bí ẩn, bộc bạch: “Tôi sợ lắm. Làm sao tôi biết vì sao những chuyện như vậy lại xảy ra với tôi?”.