Chi phí tăng chóng mặt, xuất bản Ireland đối mặt khủng hoảng

Giá giấy tăng cao, thiếu hụt nguyên liệu, nguồn cung gián đoạn, khủng hoảng Ukraine và giá năng lượng tăng vọt đã tạo ra một cơn khủng hoảng cho ngành xuất bản ở Ireland.

Một công ty sách ở thành phố Galway, Ireland. Ảnh: Joe O’Shaughnessy/The Irish Times.

Theo tờ The Irish Times, các nhà xuất bản ở Ireland đang phải đối mặt với một loạt vấn đề về chuỗi cung ứng, chi phí giấy và in ấn tăng cao... Nếu không tìm được các giải pháp thay thế, khả năng cao các nhà xuất bản sẽ phải nâng giá sách trong các năm tới, đồng thời hạn chế xuất bản thêm các đầu sách mới hay tái bản sách cũ.

Chi phí sản xuất tăng đến 70%

Ivan O'Brien - Giám đốc điều hành của O'Brien Press - cho biết chi phí sản xuất của công ty đã tăng một cách “kinh khủng” gần 50%. Ông nói: “Trong các thời kỳ khó khăn, chúng tôi chủ yếu duy trì nhờ vào chi phí in ấn hợp lý, nhưng bây giờ điều đó cũng không còn. Hầu hết dự án đều bị hoãn thêm vài tuần. Giá sách sẽ phải tăng lên, nhưng không chắc là thị trường sẽ tăng ở mức độ cần thiết để đảm bảo lợi nhuận. Điều này thật đáng sợ".

Còn Nicki Howard - Giám đốc của Gill Books - một nhà xuất bản lớn ở Ireland thì cho biết chi phí sản xuất sách của họ đang tăng từ 30% tới 70%. “Tóm lại, giá giấy tăng chóng mặt, tình trạng thiếu nguyên liệu thô, gián đoạn chuỗi cung ứng, khủng hoảng Ukraine và giá năng lượng tăng cao đã tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho ngành in”, bà nói.

Bà Howard cho rằng mầm mống của những vấn đề này đã được gieo vào những năm xảy ra đại dịch. Trong khi doanh số bán sách tăng bất ngờ, nhu cầu đọc ngày càng tăng, thì rất nhiều người đã rời bỏ công việc sản xuất dẫn đến tình trạng thiếu lao động trong các doanh nghiệp in ấn và sản xuất giấy. Hơn nữa, sự kiện Nga - Ukraine và các biện pháp trừng phạt trên toàn cầu sau đó đã khiến việc vận chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng.

Charlie Byrne's, một tiệm sách nổi tiếng tại thành phố Galway, Ireland. Ảnh: Charlie Byrne's

Đi tìm giải pháp

Dưới áp lực lớn từ việc tối ưu hóa lợi nhuận và phòng ngừa chi phí phát sinh, bà Howard cho biết các nhà xuất bản đã phải kéo dài thời gian thực hiện sách và xây dựng các phương án dự phòng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Nhiều nhà xuất bản đã lường trước những khó khăn trong việc tái bản sau này và bắt đầu in số lượng nhiều hơn bình thường cho lần in đầu tiên.

Martin Healy - Giám đốc điều hành của Four Courts Press - một công ty xuất bản sách học thuật, cho biết công ty đã chấp nhận mức tăng chi phí trong năm nay để giữ giá sách bình ổn. Tuy nhiên, ông cho biết ngay cả máy in cũng tăng giá cứ sau khoảng ba tháng, trong khi đó một trong những máy in chính của họ ở Anh hiện đã tính thêm phụ phí năng lượng và phụ phí giấy. Điều này khiến các dự án xuất bản sách mới nhằm thúc đẩy doanh số “không còn khả thi nữa”.

“Một ví dụ thực tế mà chúng tôi đang phải đối mặt là cuốn sách chúng tôi đã in năm 2019 và đang cần tái bản; chi phí giấy đã tăng thêm 6.000 euro chỉ cho công việc in lại. Rõ ràng chúng tôi không thể chịu được một chi phí như vậy, vì vậy chúng tôi phải đối mặt với việc tìm các phương án thay thế, ít tốn kém hơn”, ông cho biết nhà xuất bản sẽ phải xem xét lại mức giá chung cho năm tới.

Sarah Davis-Goff - đồng sở hữu Tramp Press - cho biết trong công ty đã đổi loại giấy để tiết kiệm trong một số trường hợp. Việc in sách ở Ba Lan đã giúp Tramp Press tránh được các vấn đề về Brexit và sự dao động của đồng bảng Anh. Tuy nhiên, bà vẫn bày tỏ sự lo lắng cho ngành xuất bản Ireland trong thời gian tới: “Tôi tự hỏi liệu chúng ta còn được thấy sự trở lại của các tuyển tập truyện ngắn và tiểu thuyết xuất sắc trong vài năm tới hay không”.

O'Brien cho biết công ty của ông cũng đang "buộc phải sử dụng giấy nhẹ hơn hoặc rẻ hơn để giữ giá ở mức hợp lý". Dù không chắc giá sách sẽ tăng trong dịp Giáng sinh hay không, ông khuyên các độc giả nên mua nên sớm mua các tựa sách nổi tiếng.