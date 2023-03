Xuất bản 'Anh chàng Hobbit' với minh họa của chính tác giả

Cuốn sách "Anh chàng Hobbit" sẽ được xuất bản trong diện mạo mới, bổ sung 50 bức tranh và bản vẽ của chính tác giả J.R.R. Tolkien.

Một tranh minh họa trong ấn bản mới. Ảnh: Harpercollins.

HarperCollins sẽ xuất bản một ấn bản minh họa mới hoàn toàn của The Hobbit (Anh chàng Hobbit) khác hẳn với các ấn bản trước, trong ấn bản này sẽ in kèm 50 bức tranh, bản đồ và bản vẽ của chính tác giả J.R.R. Tolkien chưa từng được công bố.

“Kể từ lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1937, The Hobbit của J.R.R. Tolkien đã trở thành một tác phẩm kinh điển vượt thời gian, mê hoặc nhiều thế hệ độc giả trên khắp thế giới”, Jennifer Hart, Phó giám đốc nhà xuất bản, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Bản thông cáo nêu: “Tolkien nổi tiếng không chỉ viết truyện mà còn vẽ minh họa cho nội dung cuốn sách, và 13 bức tranh quyến rũ và hình minh họa đen trắng mà ông thực hiện cũng nổi tiếng như câu chuyện về Bilbo và hành trình tìm đến hang ổ của Rồng Smaug. Nhưng đây chỉ là một phần của câu chuyện”.

Cô nói thêm rằng: “Bây giờ, trong ấn bản mới này, độc giả cuối cùng sẽ có thể thưởng thức toàn cảnh các bức tranh, bản vẽ, bản đồ và thiết kế của J.R.R. Tolkien, ghi lại một cách phong phú thế giới đầy mê hoặc của anh chàng Hobbit - Bilbo Baggins”.

Ấn bản mới sẽ bao gồm lời nói đầu của con trai tác giả, Christopher Tolkien, trong đó trình bày chi tiết câu chuyện phiên bản gốc “bản thảo tại nhà” của tác giả J.R.R. Tolkien.

Hart cũng lưu ý: “Câu chuyện về anh chàng hobbit nhỏ trong một cuộc phiêu lưu lớn lần đầu tiên được giáo sư đọc cho các con của ông ấy nghe như một phần trong 'những lần đọc' mùa đông, sử dụng 'bản thảo tại nhà' của ông ấy về câu chuyện".

“Các học giả hàng đầu về Tolkien - Wayne G. Hammond và Christina Scull - nói thêm rằng, trong bản thảo tại nhà này, Tolkien có thể tự do minh họa câu chuyện của mình bằng bất kỳ phương tiện nào ông thích: bút chì màu, phấn, bút màu, mực, và nhiều hơn thế nữa, mà không cần quan tâm đến những hạn chế của nhà xuất bản áp đặt đối với các hình minh họa được in trong cuốn sách.

Anh chàng Hobbit ban đầu được Tolkien viết cho các con của ông và sau đó được xuất bản vào ngày 21/9/1937. Sách có in kèm một số bức vẽ đen trắng và hai bản đồ do tác giả tạo ra. The Hobbit do chính tác giả minh họa sẽ phát hành vào ngày 19/9.