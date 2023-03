Xuất bản 15 truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp ở Hàn Quốc

Theo chia sẻ của GS Bae Yang Soo, một tuyển tập gồm 15 truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp đang được NXB Văn học và Trí tuệ của Hàn phát hành.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Y. N.

Mới đây, GS Bae Yang Soo, Trưởng Khoa Tiếng Việt, Trường đại học Ngoại ngữ Busan (Busan University of Foreign Studies), đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh bản in tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp xuất bản ở Hàn Quốc. Được biết, tuyển tập này do dịch giả Kim Joo Young chuyển ngữ, bao gồm 15 truyện ngắn.

Trao đổi với Zing, GS Bae Yang Soo cho biết tuyển truyện dày 462 trang, có nhan đề dịch sang tiếng Việt là Không có vua, in ngày 16/3, do Nhà xuất bản Văn học và Trí tuệ của Hàn phát hành.

Bản dịch này được Quỹ Văn hóa Dae San tài trợ. Những truyện ngắn được chọn lọc cho bản in lần này là: Chảy đi sông ơi, Không có vua, Tướng về hưu, Cún, Muối của rừng, Sang sông, Con gái thủy thần, Những người thợ xẻ, Những bài học nông thôn, Những ngọn gió Hua Tát, Huyền thoại phố phường, Giọt máu, Sống dễ lắm, Chuyện Ông Móng, Chú Hoạt tôi.

Hình ảnh bản dịch tiếng Hàn tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: GS Bae Yang Soo.

Trên bìa 4 của bản in, đơn vị xuất bản này viết: "Nguyễn Huy Thiệp, nhà văn tiêu biểu của văn học hiện đại Việt Nam, người viết những câu văn ngắn đầy kiềm chế nhưng bạo liệt, tạo nên những tác phẩm gợn sóng, đầy thách thức, phản ánh con người trong xã hội hiện đại".

Đây không phải lần đầu tiên những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp được dịch sang tiếng nước ngoài. Từ năm 1989, truyện ngắn Tướng về hưu của văn hào này đã được dịch ra tiếng Pháp, đăng trên tạp chí Les Temps Moderness.

Pháp in rất nhiều truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Năm 2007, quốc gia này còn trao tặng Huân chương văn học nghệ thuật cho ông.

Các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp tiếp tục được dịch sang các thứ tiếng khác như Anh, Đức, Italy...

Trong cuốn Những người muôn năm "chưa" cũ, nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường viết: "Đời sống hiện thực của Việt Nam được quan sát bằng đôi mắt tinh tường, được lựa chọn một cách kỹ lưỡng, những thảng thốt và đau đớn riêng tư, những băn khoăn và day dứt được biểu tả bằng một bút pháp chưa từng có khiến văn chương Nguyễn Huy Thiệp được bạn đọc của Việt Nam và nhiều quốc gia say mê".