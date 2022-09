Xử phạt nữ streamer phát ngôn xúc phạm lãnh đạo

N.T.T.L., nữ streamer được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, vừa bị xử phạt 10 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm lãnh đạo.

Chiều 6/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với cô gái có phát ngôn xúc phạm lãnh đạo trên mạng xã hội cách đây không lâu.

Khoảng 20 ngày trước, N.T.T.L. (sinh năm 1996, trú thôn Hưng Đạo 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 và Nghị định 14/NĐ-CP ngày 27/1/2022 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/NĐ-CP) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

L. bị xử phạt ở mức cao nhất là 10 triệu đồng sau khi bị áp dụng tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Thái Bình, phát ngôn của N.T.T.L. là sai sự thật, suy diễn, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo.

Trước đó, trong buổi livestream, nữ streamer sau khi đọc được một bình luận khiếm nhã đã lấy một lãnh đạo ra làm ví dụ rồi có những lời nói không chuẩn mực.

Ngay khi những phát ngôn không đúng chuẩn mực được chia sẻ, nhiều người đã lên án, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử nghiêm.

Sau đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm N.T.T.L.

Sau khi có lời lẽ như trên, N.T.T.L. lo sợ và về quê ở xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ. Công an tỉnh Thái Bình đã yêu cầu L. đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, L. nhận ra hành vi sai trái của mình.