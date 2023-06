Xử phạt nhiều tài xế đoàn môtô phân khối lớn gây náo loạn đường phố

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết 11 trường hợp trong đoàn môtô phân khối lớn bị xử phạt vì chạy gây náo loạn đường phố.

Vào khoảng 9h ngày 8/6, Đội tuần tra, xử lý vi phạm của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, thì tiếp nhận tin báo có đoàn môtô phân khối lớn đang lưu thông theo hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An nẹt pô inh ỏi, gây náo loạn đường phố.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT tổ chức triển khai lực lượng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sáng 8/6.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến lỗi cơ bản như: Điều khiển xe không có gương chiếu hậu, hoặc có gương chiếu hậu nhưng không có tác dụng; Điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn; Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, biển số không rõ chữ, số, biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng.

Trên cơ sở đó, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp (trong đó 10 trường hợp bị tạm giữ giấy tờ, một trường hợp tạm giữ phương tiện) để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.