Xử phạt người tung tin 'tổng chi hết 300, còn một tỷ nhét túi'

Ông T. thừa nhận không đọc nội dung bài viết trên báo, người này đăng tải bình luận cho vui về việc TP Bảo Lộc chi 1,3 tỷ đồng chỉnh trang đô thị.

Trang Facebook cá nhân đưa tin sai sự thật về lễ hội hoa Đà Lạt. Ảnh: Trùng Dương.

Chiều 24/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp với Công an TP Bảo Lộc triệu tập ông T.D.T. (30 tuổi, người địa phương) để làm rõ hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Ngày 27/10, tài khoản Facebook Bảo Lộc - Tin nhanh chia sẻ bài viết có tiêu đề “Bảo Lộc: Hơn 1,3 tỷ đồng chỉnh trang đô thị chào mừng Festival Hoa Đà Lạt” của Báo Lâm Đồng.

Nội dung bài báo đưa tin về việc UBND TP Bảo Lộc đầu tư kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, tôn tạo cảnh quan làm đẹp phố phường để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Công an làm việc với ông T. Ảnh: Trùng Dương.

Tuy nhiên, ở phần bình luận dưới bài viết, tài khoản Facebook T.D.T. cho rằng “tổng chi hết 300, còn một tỷ nhét túi”.

UBND TP Bảo Lộc khẳng định đây là thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của đơn vị nói riêng và UBND tỉnh Lâm Đồng nói chung, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức các hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2022.

Theo UBND TP Bảo Lộc, quá trình triển khai thực hiện các hạng mục đơn vị đã giao cho Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc làm chủ đầu tư và đã thực hiện lập dự toán, triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, quy định và được Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng giám sát, kiểm soát chi.

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mời ông T.D.T. lên làm việc. Tại trụ sở, người này thừa nhận do bộc phát và chỉ đăng bình luận cho vui.

Bản thân T. không đọc nội dung bài viết của Báo Lâm Đồng, không có thông tin, tài liệu và không liên hệ cơ quan chức năng để kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải.

Sau khi làm việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông T.D.T. về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.