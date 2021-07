Xử phạt người bình luận xúc phạm lực lượng chống dịch

Người đàn ông 36 tuổi không mua được hàng giao cho khách nên lên Facebook bình luận vào bài viết trên một Fanpage với nội dung xúc phạm lực lượng chống dịch Covid-19.

Chiều 30/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ đã mời làm việc đối với ông N.H.T.N. (36 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về hành vi chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Ông N. thừa nhận do tình hình dịch bệnh, nhiều người chen lấn nên không thể mua được hàng hóa cần thiết giao cho khách. Người này cảm thấy bức xúc, sau đó dùng tài khoản Facebook cá nhân, bình luận với nội dung thô tục vào bài viết trên một Fanpage, xúc phạm lực lượng chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, ông N. thừa nhận hành vi sai trái, chủ động xóa dòng bình luận khỏi bài viết trên Facebook và cam kết không tái phạm.

Ông N. bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 5 triệu đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính chủ tài khoản có bình luận xúc phạm lực lượng chống dịch. Ảnh: Đ.Đ.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh Tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Long Hồ, mời Đ.V.C. (40 tuổi, ở thị trấn Long Hồ) đến làm việc về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông C. là chủ tài khoản Facebook Vinh Long Best Sale. Tại buổi làm việc, người đàn ông 40 tuổi thừa nhận do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên việc buôn bán túi xách ế ẩm.

Chủ tài khoản Facebook thừa nhận buôn bán ế ẩm nên lên mạng đăng tin xúc phạm lực lượng chức năng. Ảnh: Đ.Đ.

Lúc rảnh rỗi, ông C. lên mạng đăng bài viết, chia sẻ video có nội dung xuyên tạc, vu khống lực lượng công an làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo nhà chức trách, việc này gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện Facebook Vinh Long Best Sale thường xuyên đăng tải các thông tin sai sự thật, xuyên tạc lực lượng chống dịch nên đã xác minh, mời chủ tài khoản làm việc, lập biên bản vi phạm và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.