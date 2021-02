Xử phạt hơn 250 người đốt pháo lậu đêm giao thừa

Đêm giao thừa, pháo lậu nổ rực trời tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Công an xử lý hơn 250 trường hợp vi phạm.

Ngày 12/2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Công an Hà Tĩnh cho biết lực lượng các huyện trên địa bàn đã xử lý hơn 250 người đốt pháo lậu đêm giao thừa.

Hơn 250 trường hợp nổ pháo lậu đêm giao thừa bị xử lý. Ảnh: Ánh Dương.

Theo lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đêm giao thừa, đơn vị phát hiện, bắt quả tang ít nhất 41 người có hành vi đốt pháo nổ, thu hàng chục kg pháo hoa, quả nổ tự chế.

"Ngoài các trường hợp tàng trữ, đốt pháo bị bắt quả tang, cảnh sát còn lập biên bản nhiều trường hợp khác thông qua hình ảnh từ camera”, vị lãnh đạo thông tin.

Trong đêm giao thừa năm Tân Sửu, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cũng phát hiện, bắt quả tang 65 người tàng trữ, đốt pháo nổ tại các xã, thị trấn.

Còn tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), lực lượng công an xử lý 71 trường hợp vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Ở các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, hàng chục trường hợp tàng trữ, đốt pháo lậu đêm giao thừa cũng bị phát hiện, xử lý hành chính, cảnh sát thu hàng chục kg pháo hoa, pháo bi, quả nổ tự chế.

Đến chiều 12/2, có hơn 250 người đốt pháo ở Hà Tĩnh bị cảnh sát lập biên bản, xử lý.

Tình trạng đốt pháo lậu đêm giao thừa diễn ra tại TP Hà Tĩnh. Ảnh: P.T.

Trong khi đó, tại TP Hà Tĩnh, Zing ghi nhận pháo lậu nổ sáng rực trời nhưng trong báo cáo mới nhất, đơn vị này chỉ phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm.

Lý giải về việc này, thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an TP Hà Tĩnh, nói rằng đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động người dân nộp pháo, chất liệu nổ và không nổ pháo đêm giao thừa từ hơn 2 tháng trước.

"Năm nay pháo nổ giảm hơn một nửa so với các năm trước. 100% lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tập trung vận động, tuyên truyền để hạn chế vấn nạn này. Ngoài xã Thạch Trung và Thạch Hạ có tình trạng pháo nổ, tất cả phường, xã khác không xảy ra nên việc phát hiện, xử lý rất ít, không giống các địa phương khác", thiếu tá Hùng nói với Zing.

Trước đó, Zing phản ánh tình trạng pháo nổ sáng rực trời, kéo dài hàng chục phút đêm giao thừa năm Tân Sửu tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận ở khu vực đường Trần Phú, Ngô Quyền và đoạn cầu Cày… thuộc xã Thạch Trung, Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) và huyện Thạch Hà có hàng chục điểm bắn pháo hoa tự phát, liên tục trong khoảng 30 phút, gồm cả pháo tầm thấp và tầm cao.

Hôm 9/2, Bộ trưởng Công an có công điện yêu cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng pháo trái phép dịp Tết Tân Sửu 2021.

Theo chỉ đạo này, giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để tình hình sử dụng pháo phức tạp trong dịp Tết năm nay.

Người đứng đầu Bộ Công an giao Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo công an các cấp khẩn trương khởi tố, điều tra các vụ án liên quan pháo; phối hợp với VKSND và TAND áp dụng Điều 456 Bộ luật tố tụng Hình sự điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn và xét xử lưu động để răn đe.

Theo Bộ Công an, 15 địa phương trọng điểm về pháo gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Lào Cai, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Giang, An Giang, Cao Bằng.