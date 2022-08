Xử phạt facebooker tung tin về nhân sự lãnh đạo Bộ GTVT

Nhằm tăng lượng tương tác trên mạng xã hội, một chủ tài khoản facebook đã bịa đặt thông tin về nhân sự lãnh đạo Bộ GTVT.

Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An vừa phối hợp với phòng chức năng của công an tỉnh, tiến hành xác minh, xử lý một chủ tài khoản facebook vì đưa thông tin sai sự thật.

Chủ tài khoản facebook Lam Giang đưa thông tin sai sự thật về nhân sự lãnh đạo Bộ GTVT nhằm thu hút sự chú ý và tăng lượng tương tác trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 25/7, Sở TT&TT Nghệ An nhận được Đơn tố cáo của công dân về việc đề nghị xử lý cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook có tên Lam Giang (Tin nóng xứ Nghệ).

Cụ thể, vào ngày 14/7, chủ tài khoản facebook Lam Giang có đăng dòng tin: “Bộ GTVT dự đoán ông Trần Văn Sơn (Chủ nhiệm VPCP) sẽ là tân Bộ trưởng Bộ GTVT”.

Người tố cáo cho rằng “tại thời điểm facebook Lam Giang đăng thông tin, Bộ GTVT và người phát ngôn Bộ GTVT không đưa ra bất cứ dự đoán nào về nhân sự, cũng như chức danh Bộ trưởng GTVT”.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Sở TT&TT đã phối hợp với Phòng an ninh mạng Công an tỉnh Nghệ An để tiến hành xác minh thông tin, xác minh chủ tài khoản mạng xã hội kể trên.

Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, làm việc với chủ tài khoản facebook Lam Giang và các hồ sơ, tài liệu liên quan, Sở TT&TT Nghệ An xác định nội dung facebook Lam Giang đưa ra là sai sự thật.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ tài khoản facebook đã tự nhận thức được vi phạm và chủ động gỡ bỏ thông tin trên.

Căn cứ kết quả xác minh, hồ sơ tài liệu liên quan, Thanh tra Sở TT&TT Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người thiết lập và sử dụng tài khoản facebook Lam Giang về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật”, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ (phạt từ 5 đến 10 triệu đồng).