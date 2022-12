Xử phạt chủ quán karaoke để khách sử dụng ma túy

Ngày 7/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Trương Nguyễn Anh Quân (SN 1978, ngụ phường B’lao, TP Bảo Lộc, chủ quán karaoke King) 70 triệu đồng.

Chủ quán karaoke King đã để xảy ra tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực mình quản lý và không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động của cấp có thẩm quyền về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, quán Karaoke King hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa được cấp hoặc bị thu hồi, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận có đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Trước đó, đêm 15/11, Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke King, phát hiện 5 người (4 nam và 1 nữ) trong phòng hát có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua test nhanh, tất cả 5 người có mặt đều dương tính với chất ma túy.

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke King.

Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1995, ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian qua, tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng thường xuyên phát hiện các vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Mới đây, qua kiểm tra đột xuất quán karaoke Amigo (đường Trần Khánh Dư, TP Đà Lạt), Công an TP Đà Lạt phát hiện dưới tầng hầm của quán karaoke này 16 người (gồm 13 nam và 3 nữ), đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Test nhanh những người này, kết quả tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, tại phòng VIP của quán karaoke thuộc khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, Công an TP Đà Lạt cũng đã phát hiện 10 nam và 6 nữ sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, quán Karaoke này đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 20/10 do không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, nhưng vẫn cho nhóm thanh niên trên thuê phòng.