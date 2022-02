Xử phạt 6 'cò' chèo kéo khách đi chùa Hương

Cảnh sát bắt quả tang 7 người ở huyện Mỹ Đức có hành vi lôi kéo, tranh giành khách đi chùa Hương. Họ khai với công an rằng gia đình đều có đò chở khách.

Ngày 12/2, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, lập biên bản xử phạt hành chính 6 người tổng số tiền 4,2 triệu đồng vì có hành vi lôi kéo khách đi chùa Hương.

Một người khác cũng bị cảnh sát lập biên bản nhưng xử lý bằng hình thức nhắc nhở. Những người này cùng ở huyện Mỹ Đức.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt một "cò mồi". Ảnh: L.N.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông dọc tuyến đường 419, đoạn từ xã Hùng Tiến đến Hương Sơn, Công an huyện Mỹ Đức phát hiện 7 "cò" chèo kéo khách du lịch đi vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng.

7 trường hợp trên bị đưa về trụ sở công an để làm việc, lập biên bản. Họ cùng cho biết gia đình có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương.

Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tuần tra, mật phục để xử lý các "cò" tranh giành khách đi chùa Hương và khu di tích thắng cảnh.