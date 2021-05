Xử phạt 15 triệu đồng, yêu cầu đóng kênh YouTube Timmy TV

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt chủ thể thiết lập và cung cấp kênh YouTube Timmy TV 15 triệu đồng và yêu cầu đóng kênh trước 28/5.

Chiều 27/5, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Nguyễn Đức Thọ cho biết vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ thể thiết lập và cung cấp kênh Timmy TV.

Theo đó, chủ thể này bị phạt 15 triệu đồng với hai hành vi vi phạm: Cung cấp thông tin trên môi trường mạng, gây ảnh hưởng đến sự phát hiện lành mạnh của trẻ em; Thông tin có nội dung mê tín, dị đoan và nội dung kinh dị, rùng rợn.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng yêu cầu chủ thể thiết lập phải đóng kênh YouTube Timmy TV trước ngày 28/5/2021.

Kênh TIMMY TV có hơn 772.000 lượt đăng ký với người xem chủ yếu là trẻ em. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước đó, Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã có công văn đề nghi Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) kiểm tra và có biện pháp chặn, gỡ, xóa kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, nhiều bậc phụ huynh đã gửi thông tin tới Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 phản ánh về kênh TIMMY TV có chứa thông tin độc hại với trẻ em.

“Kênh TIMMY TV có admin là người Việt và đã tồn tại vài năm qua. Thời gian gần đây, kênh này đã có nhiều hình ảnh và nội dung không phù hợp với sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đây là những nội dung cần phải xử lý ngay để tránh tác hại xấu tới các em” ông Đặng Hoa Nam nói.

Kênh YouTube TIMMY TV xuất hiện hơn 2 năm và đến nay đã có hơn 772.000 ngươi đăng ký theo dõi. Người xem chủ yếu là học sinh và trẻ em tuổi mầm non nhưng kênh này chứa nhiều nội dung độc hại.