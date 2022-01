Xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm dịp Tết

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh lý giải đây là 2 nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông và tăng tỷ lệ thương vong trong dịp Tết.

Sáng 6/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND Hà Nội phát động năm an toàn giao thông 2022 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong năm 2021, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt những kết quả tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: H.Q.

Dẫn khuyến cáo của WHO, Phó thủ tướng cho rằng năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi tình hình trật tự an toàn giao thông tương ướng với nhịp phát triển, đồng thời đảm bảo phòng chống lây nhiễm dịch bệnh trong giao thông vận tải.

Vì vậy, Chính phủ chỉ đạo năm an toàn giao thông 2022 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” với mục tiêu giảm 5-10% tai nạn giao thông; khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị, không để ùn tắc khi kiểm soát dịch bệnh...

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó tập trung vào các lỗi liên quan đến nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm. Ông Phạm Bình Minh lý giải đây là 2 nguyên nhân chính gây tai nạn và tăng tỷ lệ thương vong trong các dịp lễ, Tết.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng yêu cầu các cơ quan chức năng có phương án phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông, không để người dân không về được quê vì thiếu phương tiện.

Công an Hà Nội xuất quân sau buổi lễ. Ảnh: H.Q.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị lực lượng chức năng Hà Nội tập trung xử lý các vi phạm. Trong đó, người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh các cán bộ, công chức trong các cơ quan thuộc thành phố nếu vi phạm giao thông sẽ bị thông báo về đơn vị chủ quản và Sở Nội vụ Hà Nội sẽ có biện pháp đôn đốc, xử lý các trường hợp này.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Hà Nội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án sửa chữa, nâng cấp đường đô thị để trả lại lòng đường trước ngày 23/1.