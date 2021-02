Xử nghiêm vi phạm liên quan phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tăng cường phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Chiều 1/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp bách tập trung cao điểm chống dịch, thực hiện nghiêm chiến lược lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để ở bên trong.

Lãnh đạo bộ yêu cầu các địa phương thần tốc truy vết người tiếp xúc, không để dịch lan ra cộng đồng, đặc biệt ở những nơi đã công bố có ca bệnh trong 7 ngày qua.

Cảnh sát tuần tra, kiểm soát việc phòng, chống dịch ở phố Tạ Hiện, Hà Nội. Ảnh: Hải Nam.

Ngoài ra, công tác quản lý xuất, nhập cảnh và quản lý người nước ngoài phải được tăng cường sàng lọc, hướng dẫn khách nhập cảnh kiểm dịch và khai báo y tế, cách ly theo quy định ngay từ cửa khẩu.

Đáng chú ý, Bộ Công an yêu cầu đẩy mạnh nghiệp vụ phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Toàn bộ lực lượng tăng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông để phát hiện, bắt giữ các vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ Công an cũng yêu cầu đội ngũ quản lý không để dịch bệnh lây lan vào nơi giam giữ; bảo vệ nghiêm ngặt, an toàn và siết chặt việc thăm gặp, tiếp xúc với bị can, phạm nhân.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ đạo công an cửa khẩu và cảng hàng không rà soát quy trình phòng, chống dịch, quyết liệt hơn trong việc quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi trường hợp tổ chức nhập cảnh trái phép.

Bộ Y tế cho biết tính đến 18h ngày 1/2, Việt Nam có thêm 31 ca mắc Covid-19, trong đó một trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Những người còn lại là bệnh nhân lây nhiễm virus trong cộng đồng.

Theo thống kê, Việt Nam có tổng cộng 873 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 27/1 đến nay là 180 người.

Phụ huynh khóc khi đưa đồ tiếp tế cho con ở Đại học Thủ Dầu Một Sáng 1/2, tất cả tuyến đường xung quanh Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) được phong tỏa sau khi một nữ sinh trường này dương tính với SARS-CoV-2.