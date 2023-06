Xử lý nhóm manh động dùng chai thủy tinh, dao chém người đi đường

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an

0

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn C. vì chuyển hướng cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân đến số đường dây nóng của Bộ Công an.