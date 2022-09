Xử lý người chiếm dụng chỗ đậu ôtô và đánh nhân viên thu phí ở TP.HCM

Công an quận 1 sẽ xử lý vụ việc người đàn ông đánh biến dạng mặt nhân viên thu phí đậu xe ở số 11 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1.

Sau sự việc người dân cố ý gây thương tích, cản trở nhân viên hướng dẫn việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đậu xe ôtô của Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã có phương án xử lý.

Theo đó, việc đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại các điểm cho phép sử dụng tạm thời lòng đường để đậu xe thu phí là trách nhiệm do UBND quận chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM.

Đối với hành vi người dân cố ý gây thương tích, cản trở nhân viên của Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong tại số 11 Thủ Khoa Huân (quận 1), Sở GTVT kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND quận 1 giao công an quận xử lý nghiêm khắc hành vi cản trở thu phí, cố ý gây thương tích nói trên; báo cáo tình hình giải quyết về UBND TP, Công an TP và Sở GTVT trước 25/9.

Thành phố sẽ chỉ đạo Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong đẩy nhanh tiến độ ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm hiện trường với UBND quận và lực lượng chức năng.

Trước đó, vào lúc 11h ngày 2/9, bà Đặng Lâm Ngọc Tuyết, nhân viên Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong, đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn khách đậu xe và thanh toán phí trước địa chỉ số 31-49 Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1).

Vừa hướng dẫn khách xong, bà Tuyết băng qua đường đứng trước cửa hàng tiện lợi đoạn giao đường Thủ Khoa Huân và Lý Tự Trọng, thì bất ngờ ông Nguyễn Hoàng Tâm (ngụ hẻm 11 Thủ Khoa Huân) chạy xe máy lao thẳng vào bà Tuyết.

Ông Tâm hỏi bà Tuyết vì sao cho khách đậu xe tại số 11 Thủ Khoa Huân. Bà Tuyết trả lời do khách đã đặt chỗ đậu xe qua ứng dụng nên đã hướng dẫn khách vào vị trí đó, vừa dứt lời thì ông Tâm dùng tay đánh thẳng vào mặt bà Tuyết.

Báo cáo thương tích của nhân viên thu phí gửi lực lượng chức năng. Ảnh: Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong.

Theo biên bản của Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong, vợ chồng ông Tâm thường xuyên chiếm dụng ô đậu xe thu phí để bán nước mía.