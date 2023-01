Xử lý nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng công dụng ‘thần dược’ giả

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt văn nghệ sĩ thổi phồng công dụng, quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc.

Nhiều người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Văn bản do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ký ngày 18/1 thông tin thời gian qua, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng.

Bên cạnh đó, các cơ sở này sử dụng các danh hiệu như “nhà thuốc gia truyền”, “danh y”, “thần y” để quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc điều trị các bệnh mạn tính như xương khớp, huyết áp, tiểu đường, bệnh về mắt... trên các mạng xã hội.

Đặc biệt, các sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.

“Việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán các loại sản phẩm này gây nguy hại cho sức khỏe, thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng, gây bất an cho xã hội và vi phạm các quy định về luật dược”, Bộ Y tế nêu.

Nhiều nghệ sĩ bị lên án vì quảng cáo sai sự thật về các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Trước đó, trong một hội thảo do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp tổ chức, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng thông tin, nhiều doanh nghiệp đang có tình trạng "đăng ký một đằng, sản xuất một nẻo". Không ít đơn vị đã lợi dụng hình ảnh các y bác sĩ, người nổi tiếng, diễn viên để "thổi phồng" tác dụng của thực phẩm chức năng.

Cục An toàn Thực phẩm đã công khai thông tin trên website của cơ quan này để cảnh báo nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra phổ biến.

Xử lý nghiêm việc thổi phồng công dụng sản phẩm

Nhằm ngăn chặn và phòng ngừa việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán, các loại sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh quảng cáo kinh doanh thuốc qua mạng xã hội.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải thuốc; quảng cáo thuốc chưa được phép lưu hành; quảng cáo thuốc khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Cơ quan này cần có biện pháp xử lý mạnh các trang mạng xã hội, nền tảng quảng cáo trên Google Ads vi phạm.

Bộ Công thương cũng được đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo các sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, các công ty bán hàng đa cấp kinh doanh các sản phẩm này.

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch được đề nghị tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo. Bộ Y tế yêu cầu: “Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt các văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo các sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng, nêu các thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo các thuốc chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung”.

Bộ Công an được đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ tên miền quảng cáo trên các trang mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

“Sở y tế phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị.

Bên cạnh đó, sở cần vận động người dân đến khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điêu trị của thầy thuốc”, văn bản Bộ Y tế nêu.