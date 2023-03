Xử lý mùi thức ăn khi phòng khách và bếp liền kề

Các căn hộ ở chung cư hiện nay thường có phòng khách và bếp liền kề để tạo không gian thoáng đãng, tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, thiết kế này cũng có một vài nhược điểm, ví dụ như thiếu tính riêng tư, không gian dễ bị ám mùi thức ăn...

Dưới đây, tôi sẽ gợi ý một số cách giúp bạn giảm thiểu tình trạng mùi thức ăn bay khắp nhà khi nấu nướng.

Bếp ở chung cư nên nằm gần lô gia hoặc có cửa sổ để tỏa bớt mùi thức ăn. Ảnh minh họa: The Vawdrey House.

Vị trí

Với chung cư, gia chủ không thể quyết định được vị trí bếp vì liên quan đến yếu tố kỹ thuật của tòa nhà. Tuy nhiên, bạn có thể chọn những dự án căn hộ có vị trí bếp và phòng khách được bố trí hợp lý để mùi đồ ăn không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Ví dụ, phòng khách nên nằm gần ban công, có cửa kính rộng, thoáng. Còn phòng bếp ở gần lô gia, có cửa mở.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng vách kính cường lực để ngăn mùi những vẫn đảm bảo phòng khách - bếp không bị chia cắt, gây tức mắt. Với thiết kế này, chủ nhà nên ưu tiên cửa kính trượt để tiết kiệm không gian.

Thiết bị hỗ trợ

Cách phổ biến nhất để hạn chế mùi thức ăn khi nấu nướng là sử dụng máy hút mùi.

Thiết bị phải phù hợp với không gian bếp. Bạn không nên chọn những máy hút mùi kích thước quá nhỏ vì công suất yếu.

Vị trí của máy nên đặt ngay trên bếp nấu để đảm bảo hiệu quả. Thêm đó, gia chủ cần thiết kế ống thoát khí ra khu vực hợp lý.

Trong quá trình sử dụng, bạn nên bảo dưỡng định kỳ vì bụi bẩn có thể bám vào màng lọc, làm giảm khả năng hút của máy.

Ngoài máy hút mùi, chủ nhà có thể sử dụng quạt hút thông gió để hỗ trợ việc lưu thông không khí, hạn chế mùi bay ra phòng khách. Đặc biệt, quạt cũng cần có hệ thống kỹ thuật để dẫn khí hút ra ngoài.

Một vài lưu ý khác

Trước khi nấu ăn, bạn nên mở cửa để không gian thoáng đãng và tạo sự đối lưu không khí.

Khi nấu, bạn có thể đặt một bát baking soda gần đó. Đây là một chất trung hòa, có thể cân bằng tính axit có trong cà chua, cá và giảm mùi hôi của các loại thực phẩm này.

Còn sau khi chế biến, bạn cũng cần vệ sinh bếp sạch sẽ và lau chùi các bề mặt bằng hỗn hợp giấm và nước cốt chanh. Với mùi tanh bám vào đồ dùng chế biến hải sản, bạn hãy rửa chúng bằng nước và giấm.

Nếu bạn đã vệ sinh sạch sẽ nhưng bếp vẫn có mùi khó chịu, nguyên nhân có thể đến từ thảm. Vải của thảm thường hấp thụ mùi thức ăn, vì vậy các chủ nhà đừng quên làm sạch món đồ này định kỳ.

Ngoài ra, bạn có thể đặt một số cây trồng với khả năng khử mùi và tỏa hương dễ chịu ở góc bếp. Một vài cây gia vị thường được trồng trong nhà bếp là hương thảo, húng quế. Lưỡi hổ hay lan ý cũng là những cây hấp thụ mùi tốt và sẽ làm sạch chất gây hại có trong không khí.

Một vài nguyên liệu có sẵn trong bếp như bã cà phê, hành tây, gừng tươi cũng có tác dụng khử mùi phòng bếp tốt. Ví dụ, bạn có thể bỏ bã cà phê vào trong bát nhỏ và đặt tại các góc thoáng khí trong bếp để khử mùi tanh của hải sản hay mùi thơm nồng của mít, sầu riêng...

Một giải pháp khác là sử dụng tinh dầu chanh, cam quýt. Một vài giọt tinh dầu sẽ giúp không gian tràn ngập hương thơm và đánh bay mùi hôi khó chịu.

