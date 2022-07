Xử lý khẩn tình trạng ùn tắc các trạm thu phí ở TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương bố trí lực lượng phân luồng, cảnh báo xe qua trạm thu phí không dừng từ xa để tài xế chủ động, tránh ùn ứ.

Liên tiếp 3 ngày đầu vận hành hệ thống thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường phát sinh ùn tắc. Bên cạnh nhiều phương tiện chưa dán thẻ, lỗi kỹ thuật tại trạm khiến xe đã dán ETC, nạp tiền nhưng phải dừng chờ.

Ngày 29/7, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) gửi công văn khẩn đến Công an TP.HCM, UBND TP Thủ Đức và nhiều đơn vị liên quan đề nghị khẩn trương triển khai giải pháp xử lý tình trạng này, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí trên địa bàn.

Sở GTVT đề nghị Công ty CP đầu tư xây dựng Phú Mỹ gấp rút bổ sung biển báo đề rõ Làn thu phí ETC và Làn thu phí hỗn hợp; đồng thời sơn vạch mũi tên chỉ hướng, gắn phản quang, hướng dẫn xe lưu thông qua trạm.

Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố (CII) phụ trách khâu kéo dài vạch sơn mũi tên chỉ hướng, kẻ chữ ETC từ xa để cảnh báo xe lưu thông vào trạm thu phí.

Còn Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tăng cường điều tiết, hướng dẫn xe đã dán thẻ định danh chạy vào làn thu phí ETC.

Xe nối đuôi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn qua trạm thu phí không dừng Long Phước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở GTVT cũng đề nghị các nhà đầu tư dự án BOT bổ sung thông báo từ xa trên tuyến chính và những tuyến đường xung quanh trạm.

Riêng băng rôn cần nêu rõ mức phạt đối với xe chưa đủ điều kiện tham gia ETC khi lưu thông vào làn thu phí.

Thanh tra sở GTVT, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn tài xế qua trạm. Lực lượng CSGT TP.HCM phối hợp Thanh tra Sở GTVT điều tiết xe tại trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm nếu có trường hợp vi phạm, gây mất trật tự ở trạm.

Sau ngày 1/8, Công an TP Thủ Đức, Công an quận Bình Tân bố trí lực lượng túc trực, hỗ trợ nhà đầu tư đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí suốt tuần đầu tiên.