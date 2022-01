Xử lý kẻ đóng đinh vào đầu bé 3 tuổi ra sao nếu nạn nhân hồi phục?

Theo luật sư, nếu nạn nhân hồi phục, mức án tối đa mà Nguyễn Trung Huyên phải đối mặt sẽ là 20 năm tù.

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về tội Giết người. Huyên là bị can đóng 9 cái đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi) khiến bé gái phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

A. hiện được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Đại diện bệnh viện cho biết khó nói trước về tình trạng sức khỏe của bé trong thời gian tới và sẽ cần nhiều thời gian để theo dõi, điều trị. Các bác sĩ hiện chưa thể phẫu thuật để gắp dị vật khỏi hộp sọ do bé còn rất yếu.

Với hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới tính mạng của A., mức án cao nhất mà Huyên phải đối mặt là tử hình. Tuy nhiên, nếu bé gái 3 tuổi hồi phục, Huyên có khả năng bị xử lý ra sao?

Luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia luật và liên danh

Về mức độ nguy hiểm và tàn nhẫn của hành vi của Huyên, ai cũng có thể cảm nhận. Pháp luật hiện quy định rất rõ ràng, và việc bị can bị khởi tố về tội Giết người theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 là hoàn toàn có cơ sở.

Với hàng loạt tình tiết định khung, tăng nặng như giết người dưới 16 tuổi, giết người vì động cơ đê hèn, phạm tội với người trong tình trạng không thể tự vệ được hay dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội, mức án cao nhất Huyên phải đối mặt sẽ là tử hình.

Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nạn nhân đang được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn tích cực cứu chữa. Nếu điều kỳ diệu xảy ra, cháu bé tai qua nạn khỏi, số phận pháp lý của bị can trong vụ án này cũng sẽ được thay đổi. Khi đó, hành vi của Huyên sẽ được xem xét xếp vào trường hợp phạm tội chưa đạt.

Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015 quy định phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Trong vụ án này, Huyên đã đóng 9 cây đinh vào đầu bé A.

Với nhận thức của một người bình thường, bị can phải biết rằng đầu là vị trí trọng yếu trên cơ thể, hành vi đóng đinh vào đầu có nguy cơ rất cao dẫn tới chết người. Tuy nhiên, bị can vẫn thực hiện chứng tỏ ý chí muốn tước đoạt mạng sống cháu bé. Việc cháu bé hiện vẫn sống là nhờ sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, nhờ sự may mắn của bé chứ hoàn toàn nằm ngoài ý chí kẻ thủ ác.

Trường hợp bé được cứu sống, hành vi của Huyên có thể sẽ thoát án tử bởi theo Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, nếu A. thoát nạn, mức án cao nhất Huyên phải đối mặt sẽ là 20 năm tù.