Xử lý 100 bị can trong vụ xăng giả ở Đồng Nai

Vụ buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai đã kết thúc điều tra giai đoạn 1. Bộ Công an đang điều tra mở rộng giai đoạn 2.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 16/3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã làm rõ một số nội dung về công tác phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại.

Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng cấm có dấu hiệu gia tăng. Bên cạnh đó là hoạt động đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép, buôn bán hàng giả liên quan trang thiết bị vật tư, y tế, mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch. Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới cũng diễn biến phức tạp do giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng mạnh, chênh lệch ở mức cao.

Người đứng đầu Bộ Công an cho biết đã xuất hiện tình trạng tập trung hoạt động đầu cơ xăng, dầu, "găm hàng" chờ lên giá, xuất lậu, nhập lậu; pha chế làm giả xăng dầu, tuồn ra thị trường để tiêu thụ.

"Xăng dầu là vấn đề các đại biểu quan tâm. Diễn biến hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả mặt hàng này vẫn còn rất phức tạp. Vừa qua, Bộ Công an nỗ lực đấu tranh vụ sản xuất xăng giả ở Đồng Tháp, Sóc Trăng, Đồng Nai...", Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại phiên chất vấn ngày 16/3. Ảnh: VGP.

Về vụ buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1. Cơ quan tố tụng đã bắt, xử lý 100 bị can, phối hợp quân đội xử lý người có liên quan trong lực lượng quân đội, trong đó có 99 bị can về tội Buôn lậu, 1 bị can về tội Nhận hối lộ.

Theo Bộ trưởng Công an, cơ quan chức năng tạm giữ 2,5 triệu lít xăng, kê biên tạm giữ 16 tàu thủy và nhiều phương tiện khác; tạm giữ số tiền trên 212 tỷ đồng , gần 300.000 USD ; phong tỏa 30 tài khoản với số tiền gần 100 tỷ đồng , tạm giữ 51 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện nay, Bộ Công an điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án này.

Để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết ngành công an đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương tăng cường nắm tình hình, phát hiện các vi phạm và những vấn đề phức tạp nổi lên để chuẩn bị các điều kiện về lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, sẵn sàng tấn công, trấn áp tội phạm.

Ngành công an cũng huy động tối đa lực lượng để tăng cường cho cơ sở, triển khai đồng bộ, có chiều sâu các biện pháp nghiệp vụ, xác định rõ các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng trọng điểm, đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả để tập trung đấu tranh, triệt phá.