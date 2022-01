Xu hướng tặng quà Tết 2022

Sau một năm biến động, nhiều người cho rằng quà Tết 2022 không cần quá khoa trương, xa xỉ. Thay vào đó, những quà tặng thiết thực sẽ mang đến sự tích cực, niềm vui cho người nhận.

Tết đến xuân về là dịp để chúng ta nghỉ ngơi, chiêu đãi bản thân những món đồ mới đã yêu thích từ lâu sau một năm nỗ lực miệt mài. Bên cạnh đó, việc tặng quà Tết cho cha mẹ, người thương, bạn bè hay đồng nghiệp... cũng được xem là hành động nhiều ý nghĩa dịp năm mới, giúp chúng ta bày tỏ tình cảm chân thành và sự quan tâm đến những người thân yêu xung quanh.

Thị trường quà Tết mỗi năm một phong phú, sinh động. Sau khoảng thời gian nhiều biến động vì dịch bệnh, xu hướng tặng quà Tết năm nay đề cao những tiêu chí chăm sóc sức khỏe, mang lợi ích thiết thực và bồi dưỡng trải nghiệm. Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây để tìm kiếm món quà Tết phù hợp với mục đích biếu tặng của mình.

Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, sức khỏe

Trong thời dịch, từ khóa tìm kiếm phổ biến của người tiêu dùng là các loại thực phẩm, đồ uống và giải pháp ăn kiêng giúp đáp ứng tích cực mục tiêu dinh dưỡng và sức khỏe cá nhân. Do đó, một món quà Tết gửi tới người thân yêu sẽ không thể trọn vẹn hơn khi hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh.

Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe là món quà Tết ý nghĩa dành tặng đấng sinh thành.

Tùy nhu cầu và tình hình sức khỏe của người nhận, bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp: Các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, sức khỏe tim mạch, não, xương, tăng cường khả năng miễn dịch và giảm tiểu đường... cho ông bà, cha mẹ. Trong khi đó, những món ăn eat clean như ngũ cốc, bánh mì nguyên cám...; thực phẩm bổ sung protein, vitamin, khoáng chất... sẽ là quà tặng lý tưởng cho bạn bè, đồng nghiệp hay bất kỳ ai quan tâm đến sức khỏe thể chất và kiểm soát cân nặng.

Những chuyến đi chơi xa

Quà tặng thời hiện đại không nhất thiết phải là những món đồ hữu hình trao tay. Nhiều năm trở lại đây, món quà là những trải nghiệm dịch vụ, chuyến du lịch nghỉ dưỡng... dần trở thành xu hướng khi giúp con người nâng cao giá trị tinh thần, nuôi dưỡng cảm xúc và thái độ sống lạc quan, tích cực.

Cả gia đình thêm gần gũi, gắn kết qua những chuyến đi chơi xa.

Năm 2021, hầu hết người Việt tuân thủ quy định giãn cách xã hội, hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Do đó, trong bối cảnh bình thường mới, đặc biệt là dịp Tết cổ truyền mang ý nghĩa đoàn viên, bạn có thể cân nhắc tặng gia đình một chuyến du lịch để thư giãn xả hơi, tái tạo năng lượng, đồng thời giúp cả nhà có thêm thời gian gắn kết bên nhau.

Khi du lịch dần được mở cửa trở lại, các hoạt động kích cầu đi kèm nhiều khuyến mãi hấp dẫn, những chuyến đi chơi xa sẽ là món quà tinh thần vừa ý nghĩa, vừa kinh tế để chúng ta bắt đầu một năm mới tích cực, lạc quan hơn.

Nhu yếu phẩm cho gia đình

Tết dĩ nhiên không thể thiếu những món ăn truyền thống, chứa đựng trọn vẹn tinh hoa của ẩm thực Việt như bánh chưng, bánh tét, xôi vò, giò chả, canh măng hay mứt Tết... Mâm cỗ đêm giao thừa hay ngày đầu năm sẽ ý nghĩa biết nhường nào khi bạn mang về tặng mẹ những đặc sản truyền thống, hay đơn giản chỉ là hộp bánh kẹo, thùng nước ngọt mời khách, thêm cành đào, cây quất ngập tràn không khí Tết.

Những món ăn không thể thiếu ngày Tết như mứt, các loại hạt... giúp không khí đoàn viên thêm thân tình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn được về nhà ăn Tết đoàn viên. Năm mới đã cận kề, song do bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước khuyến nghị người dân hạn chế về quê, đặt mục tiêu "ăn Tết an toàn" lên trên hết. Sẽ có không ít người con xa nhà chỉ có thể chúc Tết cha mẹ qua màn hình của chiếc smartphone.

Thấu hiểu mong muốn "trao quà Tết - trao yêu thương" vốn là truyền thống văn hóa tốt đẹp từ ngàn đời