Xu hướng sống khỏe tái định nghĩa vẻ đẹp quyến rũ

Khoe đường cong khỏe khoắn trên thảm yoga, dưỡng tóc bóng mượt với dầu olive hay chế biến các món salad healthy là cách phái đẹp hiện đại định nghĩa lại chuẩn mực vẻ đẹp.

Sau hơn 2 tuần ra mắt, sức hút của MV Vẽ đường cong - sự kết hợp của ca sĩ Trúc Nhân và Hoa hậu Thùy Tiên - vẫn chưa hạ nhiệt và ngày càng được lan tỏa, tạo cảm hứng cho cộng đồng mạng sáng tạo các xu hướng sống khỏe trendy: Phối OOTD (outfit of the day) màu xanh olive mướt mắt, dance cover vũ điệu Vẽ đường cong... Đặc biệt, KPI phá cách của “chủ tịch - nhân viên” Trúc Nhân và Thùy Tiên đã tạo một cú huých khi tái định nghĩa lại về vẻ đẹp mới - “healthy is the new sexy” khiến giới trẻ thích thú đặt làm mục tiêu mới cho lối sống của mình.

Màn “Vẽ đường cong” triệu view của Trúc Nhân và Thùy Tiên giữ vững sức nóng trên top trending.

“Thị trường cần những MV nhạc tràn đầy năng lượng và truyền cảm hứng thế này”, “Clip trọn vẹn, hình ảnh đẹp, ngôn từ hiện đại, thông điệp ý nghĩa, diễn xuất đa dạng, năng lượng hài hước”, “Cám ơn Trúc Nhân và Thùy Tiên, bài hát đã tạo trend Healthy is the new sexy”... là những bình luận của giới trẻ khi được khơi nguồn cảm hứng F5 bản thân và lấy động lực hoàn thành một trong những KPI thú vị nhất.

Trong khi MV vẫn chứng tỏ độ hot trên bảng xếp hạng âm nhạc, trên các trang mạng xã hội, phái đẹp cùng chia sẻ lối sống khỏe theo nhiều cách khác nhau nhưng đều có điểm chung là áp dụng bí quyết “vẽ đường cong” của quân sư Trúc Nhân dành tặng Thùy Tiên. Tất cả đến từ “nguyên liệu hoa hậu” duy nhất là dầu olive Olivoilà - giữ trọn những dưỡng chất vẹn nguyên từ thiên nhiên - giúp chăm sóc vẻ ngoài lẫn nâng niu thần thái, để ai cũng có thể trở thành “Miss healthy” của chính mình.

Phái đẹp hưởng ứng lối “sống khỏe” với bí quyết là dầu olive Olivoilà.

Cô nàng Nguyễn Trường Cơ (28 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Sau khi xem MV của Trúc Nhân và HH Thùy Tiên, tôi mê thông điệp dễ thương, nhẹ nhàng, tạo động lực mạnh mẽ cho giới trẻ sống tích cực, yêu bản thân hơn. Đối với tôi, tập thể dục duy trì vóc dáng và tạo thói quen ăn uống lành mạnh cũng là cách thể hiện sự yêu bản thân”.

Trong khi đó, Hạ Mi (26 tuổi, TP.HCM) khoe dáng với người bạn đồng hành Olivoilà và cho biết: “Lúc trước tôi từng là một cô gái thừa cân, rất tự ti vì không có đường cong quyến rũ. Sự thay đổi của tôi bắt đầu từ chế độ ăn uống, kết hợp tập luyện. Ăn healthy không có nghĩa là phải kiêng khem, tôi vẫn phải ăn đủ chất và quan trọng là chọn lọc những nguyên vật liệu tốt cho sức khỏe”.

Chế biến salad với Olivoilà cũng là cách để các cô nàng giữ dáng.

Cô nàng Phương Dung (29 tuổi, TP.HCM) nói: “Điều tôi bất ngờ là dầu olive có nhiều công dụng lắm, bên cạnh chế biến thức ăn chiên, xào, làm salad, còn có thể dùng để ủ tóc và dưỡng da. Giờ đây, làn da của tôi rất khỏe mạnh, mái tóc bóng mượt. Câu chuyện và bí quyết dùng dầu olive của HH Thùy Tiên đã truyền cảm hứng sống tích cực hơn cho tôi hơn bao giờ hết”.

MV Vẽ đường cong không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là nguồn cảm hứng tích cực để các bạn gái trẻ thêm niềm tin vào vẻ đẹp độc bản, tự tin sống khỏe vẽ đường cong theo cách của riêng mình. “Sống khỏe lên ngôi - đường cong đổi khác”, và giờ đây, bí quyết vẽ đường cong không dừng lại ở những “đường cong chuẩn mực” mà trở nên thực tiễn hơn, để ai cũng có thể áp dụng.

Phụ nữ đẹp nhất khi yêu chính mình, và điều đơn giản để khởi đầu là học cách chăm sóc bản thân, dành thời gian trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, chọn những bộ môn tập luyện phù hợp, lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh bắt đầu từ nguyên liệu tự nhiên để chăm tóc, dưỡng da, chế biến những món ngon lành mạnh cho vẻ đẹp rạng rỡ từ trong ra ngoài.

Thùy Tiên chọn dầu olive Olivoilà Extra Virgin làm bạn đồng hành trên hành trình F5 bản thân.

Đầy cảm hứng và ý nghĩa, thông điệp “Healthy is the new sexy - Sống khỏe vẽ đường cong” đồng loạt được hội bạn gái thế hệ mới bình chọn là KPI mà mỗi người nên theo đuổi trên hành trình yêu thương bản thân, tận hưởng cuộc sống.