Xu hướng phá vỡ hình tượng alpha male

Thay vì lựa chọn hình tượng alpha male (người đàn ông quyền lực và giàu có), các tiểu thuyết gia đang hướng đến hình tượng mang sự nam tính mềm mại.

Nhân vật Massimo Torricelli trong series 365 Days là một hình mẫu đại diện cho alpha male. Nguồn: IMDB.

"Người hùng bánh quế" là một hình tượng văn học đối trọng với alpha male như thuyền trưởng Brandon trong The Flame and the Flower hoặc Christian Grey trong 50 Sắc thái. Họ là những người đàn ông có vẻ ngoài cộc cằn nhưng bên trong rất ấm áp và chăm lo cho mọi nhu cầu của đối phương. Đây là một hình tượng mang vẻ đẹp của sự nam tính mềm mại. Các độc giả thế hệ mới cũng chia sẻ rằng hình tượng này có những nét đặc trưng cho thấy sự nhân văn và dễ dàng tiếp nhận hơn.

Những gì các cô gái muốn

Trong cuốn The Long Game (Elena Armas), được ra mắt vào tháng 9/2022, độc giả có thể tìm hiểu về câu chuyện tình yêu giữa nữ giám đốc điều hành đội bóng đá trẻ em địa phương Adalyn Reyes và Cam Caldani, một thủ môn tài năng đã nghỉ chuyên nghiệp. Cam là người đàn ông yêu thương các thành viên đội bóng như con đẻ của mình, anh độc thân và đang nuôi hai con mèo. Cam luôn thể hiện mình là một người ấm áp và giàu tình cảm, anh ấy ân cần chăm sóc Aldalyn từ thể chất lẫn tinh thần. Đối với một người phụ nữ, đó chính là hình ảnh của một "người hùng bánh quế".

Hay trong cuốn The Art of Scandal, nữ chính Rachel Abbott đã từ bỏ cuộc sống thượng lưu ở bên cạnh người chồng nóng bỏng, giàu có, một chính trị gia đang tranh cử vị trí vào Nhà Trắng để đến với Nathan Vasquez. Nathan là một chàng trai kém cô tới 10 tuổi được mô tả là một người "luôn biết lắng nghe, mang lại sự thoải mái và trân trọng".

Các cuốn tiểu thuyết lãng mạn được phát hành gần đây hướng đến hình tượng beta male. Ảnh: PW.

Các cuốn tiểu thuyết được ra mắt trong năm nay như Full Moon over Freedom (Angelina M. Lopez), Plot Twist (Canary Street), Decker Dreams (Alcove)... cũng có những hình tượng tương tự hai tác phẩm trên. "Người hùng bánh quế" là một khái niệm được bàn đến từ khoảng hai năm trước. Đánh giá một cách khách quan, đây là một trong những sự dịch chuyển về xu hướng sáng tác của các tiểu thuyết gia phương Tây. Nhiều cây bút bắt đầu nhìn nhận lại về tính nam.

Theo một số ý kiến từ các nhà phê bình, thay vì lựa chọn hình ảnh người đàn ông có thân hình như một người mẫu Italy và sở hữu cạnh chú chó săn Rottweiler, các tác giả tiến đến hình ảnh "beta-male" với sức hút từ hành động ân cần và trái tim ấm áp. Không thể phủ nhận rằng, những "người hùng bánh quế" đã kiến tạo nên một không gian văn học an toàn để độc giả chữa lành những thương tổn, sợ hãi thông qua việc đọc sách.

Gót chân Achilles của "người hùng bánh quế"

Fabio Lanzoni (người mẫu Italy) từng là gương mặt cho hàng loạt các cuốn tiểu thuyết lãng mạn với hình tượng alpha male điển hình. Nếu so với nhân vật Massimo Torricelli trong series 365 Days của Netflix, Lazoni còn mang tính biểu tượng lớn hơn rất nhiều. Lazoni cho rằng kiểu "người hùng bánh quế" chỉ là một xu hướng nhất thời. "Họ đều là những gã trai phố không quan tâm đến ai ngoài vẻ bề ngoài của bản thân. Xu hướng này sẽ sớm chấm dứt. Những người phụ nữ mà tôi đã nói chuyện cùng không cho rằng đây là một hình tượng người đàn ông thực thụ. Không ai sống cho La La Land được mãi".

Bìa tiểu thuyết lãng mạn do Lazoni chụp những năm 2000. Ảnh: New York Post.

Mặc dù ý kiến của Lazoni đang vấp phải nhiều tranh cãi nhưng đại diện alpha male này đã đúng khi chỉ ra điểm yếu của kiểu nhân vật mới này. Họ được xây dựng dành riêng cho đối tượng là những người phụ nữ độc lập. Hành động lời nói của họ hướng đến thúc đẩy phụ nữ tự do theo đuổi đam mê và giấc mơ của mình, thậm chí rũ bỏ hết các trách nhiệm và giá trị truyền thống. Các tiểu thuyết gia xây dựng họ dựa trên chủ nghĩa hoàn hảo và cảm hứng thoát ly. Người nam chỉ như một điểm để nhân vật chính tìm đến như để vỗ về cảm xúc và tiếp thêm động lực.

Về mặt khác, thế giới tiểu thuyết cần sự đa dạng giới hơn là việc đóng khung sự nam tính trong hai hình ảnh chính là anh hùng và phản anh hùng. Họ có thể là nạn nhân như Nick Dunne trong Gone Girl, một chàng trai đang học cách trưởng thành như trong The Great Gatsby hay một chàng trai còn trinh đại diện cho sự "nam tính lai" như cách nói của nhà phê bình Jonathan Allen... Người nam cũng cần có sự độc lập để thể hiện những tính cách của mình trong không gian văn học lãng mạn đại chúng.

Các cuốn tiểu thuyết lãng mạn đại chúng dường như vẫn đang bị mắc kẹt trong ý tưởng sự chữa lành hay việc nuôi dưỡng đam mê thường xuất phát từ một người đàn ông. Trong khi đó, cuộc sống hiện đại đòi hỏi sự độc lập và khả năng tự hoàn thiện nhiều hơn vậy. Dù cho là mô tả về người nam hay nữ, sự không hoàn hảo cũng tạo nên vẻ đẹp độc đáo trong khuôn mẫu thay vì theo đuổi các hình tượng như alpha male hay "người hùng bánh quế".