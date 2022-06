Xu hướng 'mua sắm trong rừng' sắp xuất hiện ở Phú Quốc

Với dự án The Avenue (Phú Quốc), Sun Property mong muốn mang đến du khách cùng các nhà đầu tư trải nghiệm mua sắm giữa thiên nhiên kết hợp nghỉ dưỡng độc đáo.

Ngành dịch vụ hay thương mại ngày nay đều phải thay đổi để hòa nhập trước xu thế thân thiện với tự nhiên, ưu tiên tính bền vững và lành mạnh của người tiêu dùng thế giới. Đó cũng là khởi nguồn cho sự lên ngôi của xu hướng mới như mua sắm kết hợp nghỉ dưỡng.

Trải nghiệm “mua sắm trong rừng”

Năm 1959, tại Honolulu Hawaii (Mỹ), Ala Moana - trung tâm thương mại hàng đầu nước Mỹ - chính thức khai trương. Khác biệt với phần còn lại, Ala Moana được thiết kế trở thành một trung tâm thương mại ngoài trời, với tầm nhìn hướng ra Thái Bình Dương cùng cảnh quan tựa khu nghỉ dưỡng khổng lồ.

Ngày nay, nơi đây trở thành trung tâm mua sắm ngoài trời lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 48 triệu lượt khách mỗi năm. Bên cạnh được ưa chuộng bởi vị trí gần biển và không gian mở xanh mát, Ala Moana còn sở hữu các tiện ích dịch vụ, hoạt động kinh doanh chiều lòng mọi đối tượng khách hàng từ bình dân đến cao cấp.

Ala Moana chính là hình mẫu, nguồn cảm hứng cho mô hình mua sắm trong không gian mở, xanh ngày càng được nhân rộng trên thế giới. Những không gian dịch vụ, tiện ích với phong cách thiết kế kết hợp thiên nhiên và kiến trúc nội thất có thể mang đến du khách cảm xúc tích cực và hạnh phúc, từ đó sẵn sàng chi tiêu, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh 20-40%.

Mua sắm giữa rừng hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ. Ảnh phối cảnh minh họa.

Từ đây, mô hình bất động sản thương mại kết hợp yếu tố mua sắm (retail, shopping) và biệt thự nghỉ dưỡng (villa) ra đời. Loại hình sản phẩm bất động sản Retail Villa hay Shop Villa hứa hẹn đem đến trải nghiệm mua sắm trong một khu rừng mát lành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc cả thể chất lẫn tâm hồn.

Nắm bắt xu hướng mua sắm giữa thiên nhiên kết hợp nghỉ dưỡng, đơn vị phát triển Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) lên kế hoạch tiên phong đưa mô hình bất động sản độc đáo này tới đảo ngọc Phú Quốc, mang trải nghiệm “mua sắm trong rừng” đến gần hơn với người Việt.

Xu hướng sắp xuất hiện ở đảo Ngọc

Xét về điều kiện khí hậu, hệ sinh thái tự nhiên, Phú Quốc có nhiều điểm tương đồng với Honolulu (Hawaii, Mỹ); Dubai (UAE), Bali (Indonesia)…

Khu vực nguyên sơ Bãi Dài hội tụ đủ 3 tầng thiên nhiên với biển xanh, vườn cổ thụ đa tầng và hồ, đầm tự nhiên, thích hợp phát triển mô hình mua sắm kết hợp nghỉ dưỡng. Vị trí kề bên tổ hợp giải trí hiện hữu, kết nối trực tiếp vào trục đường huyết mạch Cửa Cạn - Gành Dầu dẫn tới thị trấn Dương Đông cũng mang lại sự sôi động, sầm uất cần thiết cho các con phố thương mại.

Phần diện tích nguyên sơ còn lại của Bãi Dài.

“Chúng tôi giữ lại gần 1.000 cây cổ thụ vốn có tại Bãi Dài nhằm kiến tạo nên những con phố thượng lưu nương mình vào tự nhiên. Sun Secret Valley là khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ cao cấp đầu tiên do Sun Property kiến tạo tại Bãi Dài. Trong đó, The Avenue là phân khu đầu tiên được ra mắt. Bởi vậy, chúng tôi đặt nhiều tâm huyết và kỳ vọng thiết lập nên những tiêu chuẩn mới của bất động sản thương mại kết hợp nghỉ dưỡng”, đại diện Sun Property khẳng định.

Mô hình Shop Villa và Retail Villa của The Avenue có chiều cao trung bình 2,5 tầng, thay vì 5-6 tầng như những sản phẩm nhà phố thông thường. Trong khi đó, mặt tiền được mở rộng tới 15 m, cùng chiều cao trần 5 m tạo nên khoảng không gian khoáng đạt, sang trọng, phù hợp các loại hình kinh doanh dịch vụ cao cấp.

Nếu Retail Villa mang xúc cảm của một cửa hiệu sang trọng dưới tán cây, Shop Villa tại The Avenue lại sở hữu không gian vườn rộng tới hơn 155 m2, lý tưởng dành cho các bữa tiệc ngoài trời riêng tư. Vị trí sắp đặt đan xen giữa Shop Villa và Retail Villa khiến kiến trúc tổng thể của những con phố The Avenue trở nên sinh động, khác biệt so với những mô hình phố thương mại thông thường.

Không dừng lại ở đó, mỗi con đường tại The Avenue đều được bao bọc bởi hàng rào cây xanh mát mẻ cùng phần vỉa hè, đường dạo bộ rộng thoáng. Trải nghiệm mua sắm của du khách hứa hẹn được đan xen giữa những giây phút nghỉ ngơi thư giãn cùng thiên nhiên và hưởng thụ dịch vụ cao cấp.

Mô hình bất động sản kết hợp thương mại và nghỉ dưỡng tại The Avenue. Ảnh phối cảnh minh họa.

Những tông màu tươi mát, không gian tràn ngập cây xanh, hoa tươi, nội thất làm từ các vật liệu thân thiện môi trường cùng địa hình tựa thung lũng xanh rộng lớn với tầm nhìn hướng ra đại dương và rừng xanh là những nét điểm xuyết “đắt giá” của The Avenue, tạo nên chuỗi trải nghiệm “mua sắm trong rừng” độc đáo, tiên phong xuất hiện tại đảo ngọc.