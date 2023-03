Xu hướng mới đang thay thế 'âm thầm nghỉ việc'

Âm thầm phát triển là xu hướng mới đang dần thay thế âm thầm nghỉ việc tại nơi công sở.

Quiet thriving /ˈkwaɪ.ət ˈθraɪ.vɪŋ/ (danh từ): Âm thầm phát triển

Định nghĩa:

Quiet thriving là thuật ngữ được nhà trị liệu tâm lý Lelsey Alderman đặt ra trong một bài viết trên Washington Post. Trái với âm thầm nghỉ việc, âm thầm phát triển dùng để nói về việc nhân viên tích cực thay đổi cách làm việc nơi công sở để thay đổi trạng thái tinh thần và giúp bản thân cảm thấy gắn bó hơn với công việc của mình.

Thay vì chỉ nghĩ đến những khía cạnh tiêu cực trong công việc, những người âm thầm phát triển lại chọn hướng về các yếu tố tích cực và những điều khiến họ vui khi làm việc.

Bàn về sự âm thầm phát triển ở nơi làm việc, nhà thần kinh học Laura Ellera nói với Glamour Magazine rằng sự phát triển trong âm thầm cho phép chúng ta lấy lại quyền kiểm soát đối với sức khỏe của bản thân. Điều này cũng liên quan đến hai yếu tố là sự thay đổi về sức khỏe tinh thần và sự thay đổi về sức khỏe thể chất. Khi hai yếu tố này chuyển biến theo hướng tích cực, chúng ta sẽ hào hứng đi làm trở lại.

Theo bà Ellera, người lao động có thể áp dụng một số cách sau để thử "âm thầm phát triển".

1. Lấy lại quyền kiểm soát: Bạn có thể thất vọng với một số chuyện ở nơi làm việc nhưng quyền kiểm soát sẽ giúp bạn giảm bớt sự thất vọng khi đối mặt với chúng. Ngoài ra, bạn nên buông bỏ những điều bạn không thể kiểm soát được. Bà Ellera nói rằng nhiều điều bạn không thể kiểm soát nhưng bạn sẽ học được cách đối diện với chúng, đó cũng là một cách kiểm soát đúng đắn.

2. Học cách xoa dịu bản thân: Khi căng thẳng, chúng ta dễ mất đi khả năng giao tiếp đúng cách và không thể kết nối với những người xung quanh. Do đó, bạn cần xoa dịu bản thân bằng cách hít thở sâu, thả lỏng cơ thể...

3. Kết nối với những người khác: Cơ thể chúng ta cần nhiều năng lượng để hoạt động và làm việc. Trong nhiều trường hợp, năng lượng chúng ta lấy đi lại nhiều hơn năng lượng nạp vào, khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng, uể oải, buồn ngủ hoặc kiệt sức. Do đó, chìa khóa là bạn cần kết nối với những người khiến chúng ta thoải mái khi ở bên. Một lưu ý là bạn cần hạn chế tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực, ví dụ kiểu người hay phàn nàn về công việc, kiểu người thích nói xấu sếp hoặc đồng nghiệp...

Ứng dụng của quiet thriving trong tiếng Anh:

- Quiet thriving is aimed at helping people get the most from their jobs, even if they hate them.

Dịch: Âm thầm phát triển giúp mọi người tận dụng tối đa công việc, ngay cả khi họ ghét công việc đó.