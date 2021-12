Xu hướng làm đẹp được tìm kiếm nhiều nhất

British Vogue tổng hợp những kiểu tóc, cách chăm sóc da đã đi vào lịch sử với tư cách xu hướng thịnh hành của năm, dựa trên lượt tìm kiếm.

Đại dịch đã đóng vai trò quan trọng trong cách chúng ta tiếp cận cái đẹp ngày nay. Đối với lĩnh vực làm đẹp, trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến không ít xu hướng đến rồi đi, từ cắt tóc pixie đến các hoạt chất và trang điểm tự nhiên. Song đâu là xu hướng được tìm kiếm nhiều nhất?

Các kiểu tóc được quan tâm

Khi các tiệm làm đẹp mở cửa trở lại, đây là thời điểm để mọi người thay đổi diện mạo. Theo cây viết của British Vogue, cách dễ nhất để thực hiện điều này là làm mới kiểu tóc.

Tóc mái rèm (curtain bangs) là cách tạo kiểu chiếm nhiều sự quan tâm. Đây là kiểu mái bồng bềnh, ngắn ở giữa và phần tóc dài chia đều sang hai bên. Nó uyển chuyển và mềm mại, tạo ra hiệu ứng lãng mạn giống cô gái Pháp.

Thịnh hành vào thập niên 1970, curtain bangs được yêu thích trở lại vì nó phù hợp với nhiều kiểu dáng gương mặt. Đây là sự thay đổi tuyệt vời cho những ai muốn làm mới vẻ ngoài nhưng không cần cắt đi lượng lớn tóc.

Người trải nghiệm không cần tốn nhiều công sức để chăm sóc hay tạo kiểu cho tóc mái. Bạn có thể để tự nhiên, uốn xoăn hay là thẳng chúng theo ý muốn.

Các ngôi sao như Selena Gomez, Hailey Bieber hay Camila Cabello... từng diện mái curtain. Ảnh: People, Getty Images, Glamour.

Đứng ở vị trí thứ hai là kiểu tóc ngắn pixie. Phong cách ấn tượng này dành cho những người muốn làm sắc nét hơn vẻ ngoài của mình. Đi tiên phong vào những năm 1950, tóc pixie thể hiện tính cá nhân và mang đến vẻ ngoài độc đáo cho người trải nghiệm.

Bên cạnh đó, kiểu wolf cut được đánh giá là vẻ ngoài tuyệt vời nhất năm. Nó mang hơi hướm của cả tóc mullet và shag.

Wolf cut là kiểu xù nhiều lớp, mang đến vẻ ngoài bồng bềnh cho mái tóc. Nó thường đi cùng với tóc mái hoặc tạo kiểu xoăn để tăng độ bồng bềnh.

Tóc pixie cá tính (trái) và cách tạo kiểu wolf cut. Ảnh: PopSugar, Dazed.

Các xu hướng chăm sóc da

Năm 2021 chứng kiến sự gia tăng đột biến về tìm kiếm cho sản phẩm chống lão hóa - retinol. Nó là một trong những thành phần chăm sóc da nổi tiếng nhất trên thị trường.

Là một dạng của vitamin A, retinol có tác dụng làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn để có làn da đều màu hơn. Retinol còn được sử dụng nhờ khả năng điều trị các tình trạng da như mụn, các đốm do tuổi tác, tàn nhang, lỗ chân lông to do mụn trứng cá, da nhờn hoặc mất collagen...

Theo Healthline, để đạt được kết quả tốt nhất, bạn cần sử dụng nó hàng ngày. Có thể mất vài tuần cho đến khi bạn thấy những cải thiện đáng kể.

Giống retinol, niacinamide là một phần không thể thiếu của bất kỳ quy trình chăm sóc da nào. Nó là một phần của hợp chất vitamin B3. Khả năng chống oxy hóa và các protein chống viêm mạnh mẽ của niacinamide khó có gì sánh kịp.

Niacinamide lý tưởng để làm dịu vết mẩn đỏ và điều trị vết thâm, làm chậm quá trình hình thành sắc tố và tăng cường sản xuất ceramides.

Với việc trở lại cuộc sống bình thường, không có gì ngạc nhiên khi lượng tìm kiếm về kem chống nắng tăng đột biến, đặc biệt là trong những tháng mùa hè. Kem chống nắng là chìa khóa để có làn da khỏe mạnh, ngăn chặn tác hại của ánh nắng mặt trời cũng như môi trường.

Đồng thời kem chống nắng bảo vệ da khỏi các nếp nhăn, vết nám, giảm collagen, độ đàn hồi và tệ nhất là ung thư da.

Bạn nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da. Ảnh: StyleCaster.

Các xu hướng trang điểm

Với các sự kiện được tổ chức liên tục, công đoạn tạo khối trong trang điểm đáp ứng nhu cầu tạo vẻ ngoài quyến rũ. Việc tạo đường nét cho gương mặt (contouring) được đánh giá là công việc khó khăn hơn nhờ các kỹ thuật tạo khối mềm mại mới, được tiên phong bởi chuyên gia bậc thầy Mario Dedivanovic.

Do ảnh hưởng của đại dịch, mọi người phải ở nhà trong thời gian dài. Các cuộc họp trực tuyến diễn ra thường xuyên khiến phái đẹp chuyển sang xu hướng trang điểm tự nhiên. Phong cách này giúp tôn vẻ đẹp mộc mạc, giúp gương mặt tươi tắn đồng thời không cần tốn nhiều công sức.

Ở đâu đó giữa vẻ tự nhiên và vẻ quyến rũ mềm mại, năm 2021 là về trang điểm tông nude. Lấy cảm hứng từ màu sắc tự nhiên của má, mí mắt và môi, trang điểm nude tôn lên vẻ đẹp tự nhiên bằng cách kết hợp màu sắc với làn da để có vẻ ngoài hoàn mỹ.