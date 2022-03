Xu hướng kết hôn với chính mình, không cần bạn đời

Sau một thời gian sống cô lập vì đại dịch, nhiều phụ nữ mong muốn tự kết hôn với bản thân thay vì tìm kiếm mối quan hệ lãng mạn với người khác.

Khi mở hộp đựng chiếc nhẫn đính hôn của mình, Nneka Carter (40 tuổi, Mỹ), chuyên gia thẩm mỹ và huấn luyện viên thể dục, đã bật khóc. Đó là khoảnh khắc mà cô đã mơ ước cả đời.

Trong thời gian đại dịch, Carter đã chịu đựng nhiều tháng xa cách với bạn bè và gia đình. Vì không có ai bên cạnh, cô đã phải tự trải qua khoảng thời gian khó khăn đó một mình.

Vào tháng 8/2021, Carter đã nói lời hẹn thề với bản thân trong một buổi lễ nhỏ gọn, riêng tư ở Tampa (bang Florida, Mỹ) trong sự chứng kiến của 40 khách mời thân thiết.

Nneka Carter tạo dáng trong lễ cưới của mình. Ảnh: Frederick Morris.

"Đại dịch khiến tôi nhận rằng tôi chỉ cần mình hạnh phúc. Tôi không muốn cảm thấy cô đơn vì không có bạn đồng hành hay mối quan hệ tình cảm”, Carter nói với Insider.

Carter không phải trường hợp duy nhất muốn cưới bản thân. Trong nhiều thập kỷ qua, xu hướng này đã phát triển mạnh mẽ đến khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, theo Insider.

Tự kết hôn với bản thân

Những người độc thân dần cạn kiệt hy vọng vì sự tương tác trực tiếp giảm dần và thay vào đó là các cuộc gặp gỡ qua cuộc gọi video. Điều đó khién họ có nhiều tháng tự khám phá bản thân và nhận ra tình yêu với chính mình.

“Với thời gian ở nhà ngày càng nhiều, các cá nhân đã lựa chọn phương pháp mới để nâng cao tinh thần. Tiến hành một buổi lễ ‘sologamy’ có thể là cách hoàn hảo để họ chữa lành những tổn thương”, Ieva Kubiliute, một nhà tâm lý học ở Los Angeles, nói.

Theo Insider, “sologamy” (tự kết hôn) không phải là một vấn đề ràng buộc pháp lý. Những người theo “sologamy” vẫn có thể tự do lập gia đình với người khác trong tương lai mà không cần chính thức ly hôn.

Do đó, thật khó để thống kê chính xác có bao nhiêu phụ nữ đã cam kết với bản thân. Nhưng Amen Jafri, đạo diễn và nhà sản xuất của một bộ phim tài liệu về hôn nhân sắp ra mắt mang tên "So I Married Myself", cho biết đại dịch đã khiến số người quan tâm đến xu hướng này tăng lên.

Đại dịch khiến xu hướng "sologamy" ngày càng phổ biến hơn. Ảnh: Vogue.

“Trong giai đoạn giãn cách, khi thấy nhiều người bị cô lập và các cặp vợ chồng nhận thấy việc chung sống là một thử thách khó khăn, tôi bắt đầu tập trung vào tình yêu dành cho bản thân hơn”, Jafri chia sẻ.

Trước đây, tự yêu chính mình được xem như một khái niệm buông thả bản thân hoặc là hành động hời hợt. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến một số người thay đổi suy nghĩ và nhận ra bản thân mới là bạn đồng hành tốt nhất. Bên cạnh đó, các mối quan hệ lành mạnh đòi hỏi họ phải thoải mái với chính mình trước.

Đó là trường hợp của Ena Jones (51 tuổi, sống ở North Carolina) - người đã tự kết hôn vào tháng 9/2020 sau khi trải qua những tháng khó khăn nhất của đại dịch.

"Tôi cảm thấy như mình sẽ không bao giờ muốn cưới nữa", Jones đã tuyên bố trong ngày trọng đại với 20 khách mời.

Tại buổi lễ, cô hứa sẽ luôn chân thành, yêu thương chính mình và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Đám cưới riêng tư

Những năm gần đây, nhiều người nổi tiếng cũng theo đuổi xu hướng “sologamy”. Năm 2017, người mẫu Victoria's Secret Adriana Lima đăng bài trên Instagram rằng đã tự kết hôn với bản thân kèm tấm ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bên trái.

Vào thời điểm đó, Lima vẫn còn độc thân. Thế nhưng, vài tháng trước, Lima gây bất ngờ khi thông báo cô và nhà sản xuất phim Andre Lemmers đang mong đợi một em bé vào mùa thu năm nay.

Tương tự, nữ diễn viên Emma Watson cũng tự hào tuyên bố cô là “bạn đời của chính mình” trong một cuộc phỏng vấn Vogue 2019 trước khi hẹn hò với doanh nhân Leo Robinton.

Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng không nên phủ nhận tầm quan trọng của việc yêu bản thân bản thân dù trong tương lai họ có thể sẽ kết hôn với người khác.

“Tôi đã chọn làm điều này để công nhận hành trình yêu và chấp nhận chính mình. Tôi thấy không cần phải ở trong mối quan hệ lãng mạn với một người khác để được hạnh phúc hoặc tìm thấy sự thỏa mãn”, Roberta "Robbie" Lyndall Fincham, người đã tự kết hôn vào sinh nhật lần thứ 55, chia sẻ.

Lễ cưới của cô được tổ chức nhỏ gọn trong một khu vườn xinh đẹp và chỉ có những người bạn thân nhất đến tham dự.

Những người theo đuổi "sologamy" vẫn có thể kết hôn nếu tìm được bạn đời phù hợp. Ảnh: Teen Vogue.

Còn tại đám cưới của Carter, các khách mời được yêu cầu mặc đồ trắng để cô có thể nổi bật trong trang phục màu hồng và cam rực rỡ. Với cô, đây là hai màu đại diện cho hạnh phúc.

Palmonia Gordon, một huấn luyện viên về lối sống, đã tự hứa với bản thân rằng nếu không tái hôn vào năm 50 tuổi, cô sẽ mặc chiếc váy cưới của mình như một kỷ niệm bước sang tuổi già.

Sau khi ly hôn lần thứ hai, Gordon vẫn luôn hy vọng tìm được một người bạn đời mới sẽ đi cùng cô đến cuối đời. Tuy nhiên, các mối quan hệ xung quanh cô đều không tiến tới như ý nguyện.

Vì thế, Gordon đã thực hiện lời hứa vào sinh nhật thứ 50 tại khách sạn Casablanca ở thác Niagara.

"Khi tôi ngồi chờ trang điểm, nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên gương mặt. Tôi đã sẵn sàng tuyên bố với thế giới rằng tôi yêu tôi", Gordon nói.