Xu hướng hưởng thụ kỳ nghỉ tại gia đẳng cấp của phụ nữ thành đạt

Không ít phụ nữ thành đạt hiện nay chọn chiều chuộng bản thân bằng cách hưởng thụ cuộc sống tại gia, kéo theo sự quan tâm dành cho những dự án bất động sản cao cấp.

Bên cạnh sự thay đổi về tiêu chuẩn sống cao cấp, xu hướng tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng quanh năm ngay tại tổ ấm dần trở nên thịnh hành. Điều này đặc biệt thu hút những phụ nữ thành đạt hiện đại. Môi trường sống cao cấp vừa giúp họ yêu chiều bản thân, vừa có thể an yên tận hưởng thiên chức làm mẹ, làm vợ quý giá mà không cần lo toan những vụn vặt đời thường. Đó là lý do dòng căn hộ cao cấp với chuẩn mực sống xa hoa không kém các khu resort đang nhận được sự quan tâm lớn.

Resort trong tư gia

Chị Thanh Huyền - nữ doanh nhân 45 tuổi ở quận Tây Hồ (Hà Nội) - chia sẻ sau một ngày làm việc bận rộn, bản thân chỉ mong muốn được thư giãn, nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống một cách chất lượng nhất.

“Từng có cơ hội nghỉ tại nhiều khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới, tôi đặc biệt thích tiêu chuẩn cao về dịch vụ tại đó. Ngôi nhà của mình cũng cần được như vậy. Nhà không chỉ là nơi để quay về mỗi ngày mà còn phải là chốn để cả gia đình được trải nghiệm chất lượng sống thư thái và đẳng cấp nhất”, chị Huyền cho biết.

Chia sẻ về lựa chọn mua căn hộ tòa Pavilion Premium (Vinhomes Ocean Park), chị Huyền cho biết nơi đây thoả mãn nhu cầu “biến mỗi ngày trở thành một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao đặc biệt cho các nữ chủ nhân”.

Ngoại thất không kém cạnh khách sạn 5 sao của Pavilion Premium. Ảnh phối cảnh dự án.

Theo đó, Pavilion Premium gây ấn tượng bởi thiết kế mặt ngoài căn hộ hiện đại và phối màu sơn sang trọng, cao cấp. Khi bước vào bên trong căn hộ, tất cả chi tiết từ mái sảnh, lối vào đều được bố trí khoa học với màu sắc hài hòa, tạo cho gia chủ cảm giác như đang đứng tại sảnh check-in ở một khách sạn cao cấp.

Nội thất của mỗi căn hộ, từ phòng ngủ đến phòng khách, bếp… đều được bố trí thông minh cùng cửa sổ lớn giúp tăng độ mở cho không gian, thêm khả năng đón gió tự nhiên và ánh nắng mặt trời, biến không gian nghỉ ngơi trở nên thoải mái, dễ chịu. Khu vực sinh hoạt chung nối liền, không sử dụng vách ngăn cũng giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng quây quần bên nhau.

Bên cạnh đó, căn hộ còn có logia rộng rãi, thuận tiện để gia chủ sắp xếp máy giặt, phơi quần áo, đảm bảo tính thẩm mỹ chung cho cả căn nhà. Đặc biệt, logia hứa hẹn là điểm nhấn cho ngôi nhà của các hộ gia đình yêu thích cây cảnh, mong muốn sở hữu một không gian xanh.

Tiêu chuẩn đậm chất resort 5 sao tạo dấu ấn đặc biệt cho Pavilion Premium. Ảnh phối cảnh dự án.

Chị Huyền đặc biệt yêu thích khu vực phòng tắm và ban công. Sau ngày dài làm việc, nghĩ đến khoảnh khắc thả mình trong bồn tắm, thưởng thức ly rượu vang và chìm đắm trong những giai điệu sâu lắng, chị như được “gột rửa” mọi căng thẳng. Vào mỗi buổi sớm hay chiều muộn, góc ban công mang đến gia chủ trải nghiệm thị giác ấn tượng với toàn cảnh hồ nước rộng lớn cùng hàng cây xanh mướt.

Chuỗi tiện ích không giới hạn

Bước ra khỏi căn hộ, các nữ chủ nhân còn được hưởng đặc quyền chăm sóc riêng biệt với loạt tiện ích cao cấp, tiêu biểu như hồ jacuzzi spa 4 mùa cao cấp rộng đến 100 m2 kèm vòi phun thủy lực. Áp lực và hơi ẩm của nước có tác dụng thư giãn các cơ bị căng, tăng khả năng lưu thông máu, thải độc tố… giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc, khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, chuỗi gym club, sport hub và kids heaven với tầm nhìn giữa tầng không được kỳ vọng giúp những phút giây tập luyện thêm phần hiệu quả.

Hồ jacuzzi spa 4 mùa cao cấp rộng đến 100 m2 với vòi phun thủy lực. Ảnh phối cảnh dự án.

Các nữ gia chủ tại Pavilion Premium còn có thể bắt đầu ngày mới với những phút giây an yên ở khu vườn Botanic Garden và vườn Nhật The Zenpark - “lá phổi xanh” của khu đô thị; tản bộ trên những cung đường thênh thang, trong bầu không khí phảng phất hơi thở của biển hồ nước ngọt; tận hưởng làn nước xanh mát tại hồ bơi 4 mùa mái vòm kế cận... Đây là những đặc quyền đắt giá dành cho phái đẹp nói riêng và cộng đồng cư dân tương lai tại Pavilion Premium nói chung.

Để có thêm thời gian “self care”, các bà mẹ có thể để con tự do vui chơi tại quảng trường The Ocean View hay những khu vực sân chơi trong nhà lẫn ngoài trời. Vào mỗi cuối tuần, nữ gia chủ có thể bài trí những kỳ nghỉ "sang xịn mịn" tại bờ biển với trải nghiệm cắm trại glaming, tiệc nướng BBQ, thưởng thức cafe, bánh, trà chiều và ngắm hoàng hôn.

Phòng gym với hệ thống máy móc hiện đại.

Không chỉ thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, chuỗi tiện ích với hàng nghìn cửa hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí... hứa hẹn đem lại cuộc sống trọn vẹn với các cư dân chọn Pavilion Premium làm chốn an cư.

“Tiện ích 'all in one' của Pavilion Premium nói riêng và siêu quần thể đô thị biển Vinhomes Ocean Park nói chung thực sự đã giải phóng tôi khỏi những lo toan nhỏ nhặt của đời sống bộn bề. Giờ đây, tôi đã có thể tận hưởng niềm hạnh phúc của một người mẹ, người vợ, trải nghiệm cuộc sống chất lượng và thăng hoa cả về thể chất lẫn tinh thần”, chị Huyền chia sẻ.