Xu hướng giáo dục trong tương lai và cơ hội dành cho người trẻ

Trong xã hội hiện đại, nền giáo dục hướng đến tương lai sẽ trang bị toàn diện cho người học để đáp ứng yêu cầu từ công việc cũng như mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Theo báo cáo Tương lai của Giáo dục và Kỹ năng 2030 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), hệ thống giáo dục cần phải nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng để người học tự tin vượt qua những thử thách về công việc lẫn xã hội trong tương lai.

New Zealand vốn được biết đến với triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm. Tại Triển lãm Giáo dục New Zealand được tổ chức ở TP.HCM vừa qua, bà Lisa Futschek, Tổng giám đốc khối Quốc tế của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của nền giáo dục xứ sở kiwi.

New Zealand nằm trong top các quốc gia có nền giáo dục hướng đến tương lai.

“Trong thời gian tới, bên cạnh việc nỗ lực tạo ra môi trường học tập chất lượng hàng đầu, chúng tôi cũng hướng trọng tâm đảm bảo học sinh được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết cho tương lai”, bà Lisa Futschek cho hay.

Trọng tâm của giáo dục hướng đến tương lai là con người

Báo cáo của OECD chỉ ra rằng khoa học tiên tiến đã tạo ra những cơ hội mới để nâng cao chất lượng cuộc sống. Không ngoại lệ, giáo dục cũng chịu ảnh hưởng sâu rộng từ công nghệ bởi tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng.

Song, những đột phá vượt bậc về khoa học công nghệ đã đặt ra nan đề về vị trí của con người trong xã hội tương lai. Chính vì vậy, giáo dục cũng phải có những giải pháp mới để sẵn sàng đối mặt với các thách thức đang đón chờ.

Theo đó, nền giáo dục hướng đến tương lai sẽ cung cấp những kỹ năng lấy người học làm trung tâm để trở nên chủ động, có trách nhiệm và gắn kết với cộng đồng. Trọng tâm sẽ bao gồm các khía cạnh như kỹ năng công dân toàn cầu, tư duy đổi mới và sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và học tập suốt đời. Thông qua sự chuẩn bị trên, người học sẽ được phát triển toàn diện về kiến thức lẫn các kỹ năng xã hội để tự tin hòa nhập với thế giới.

Giá trị cốt lõi của giáo dục tương lai là phát triển con người

Chia sẻ thêm về nền giáo dục New Zealand, bà Lisa Futschek cho hay: “Chúng tôi muốn cung cấp cho người học những kỹ năng thực tế có thể áp dụng được trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài những bằng cấp được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, giáo dục New Zealand còn mang đến cho học sinh sinh viên hàng loạt kỹ năng mềm như tư duy đổi mới sáng tạo, đặt câu hỏi, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề…”.

Cánh cửa rộng mở cho người trẻ tại New Zealand

Là quốc gia 3 năm liên tiếp được tổ chức Economist Intelligence Unit xếp hạng trong top nền giáo dục hướng đến tương lai, New Zealand tập trung xây dựng một môi trường học tập hướng đến con người song song với việc đầu tư công nghệ cho giáo dục.

Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục New Zealand, bà Victoria Smith, đại diện Tổ chức giáo dục The Mind Lab cho biết trong thời gian tới, The Mind Lab sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình đào tạo, nghiên cứu về công nghệ, kinh tế số, công nghệ năng lượng tái tạo... xây dựng môi trường học tốt nhất với các công nghệ hàng đầu phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Đa dạng văn hóa cùng môi trường học tập hàng đầu là điều khiến New Zealand trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều du học sinh quốc tế.

“Tại New Zealand, người học không chỉ được học tập trong môi trường giáo dục hàng đầu, chuyên sâu. Đây còn là nơi thực thụ để sinh viên, du học sinh trải nghiệm, trưởng thành và vươn đến sự phát triển tốt nhất của bản thân”, bà Smith khẳng định.

Nền giáo dục kiwi cũng ưu tiên xây dựng tư duy và tạo ra môi trường học tập suốt đời cho người học. Đây là ý tưởng đảm bảo người học có được sự thuận lợi cũng như tâm thế để học theo đuổi và tham gia học tập liên tục. Đồng thời, học tập suốt đời cũng là phương pháp phù hợp với quỹ đạo học tập tổng thể, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Trao đổi về triết lý học tập suốt đời, chị Tâm Lê, đại diện Đại học Otago, chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục New Zealand: “Ngoài việc chuẩn bị cho sinh viên kiến thức cùng kỹ năng cần thiết, trường muốn xây dựng ở các em tinh thần học tập suốt trọn đời. Học tập suốt đời là việc mỗi cá nhân luôn hướng đến tìm hiểu những điều mới dựa trên nền tảng có sẵn, từ đó có thể thích nghi với mọi sự thay đổi hay biến động trong tương lai”.

New Zealand là quốc gia hàng đầu trong việc chuẩn bị nhân lực cho tương lai.

Theo dòng chảy giáo dục, môi trường học tập tại New Zealand sẽ trang bị cho người học những hành trang cần thiết cho một xã hội mở. Đồng thời, nền giáo dục hướng đến tương lai của xứ sở kiwi cũng hứa hẹn sẽ sáng tạo những giải pháp mới để cải tiến mô hình giáo dục cũng như mang lại các giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng.

