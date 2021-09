Xu hướng được Prada, Dolce & Gabbana lăng xê trong năm 2022

Dolce & Gabbana mang đến những thiết kế kinh điển của thương hiệu trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2022.

Tối giản hóa thiết kế

Năm nay, Prada làm mới thương hiệu khi lần đầu tiên trình diễn show thời trang tại 2 đất nước khác nhau là Milan (Italy) và Thượng Hải (Trung Quốc) trong cùng một thời điểm. Bộ đôi giám đốc sáng tạo Miucia Prada và Raf Simons bày tỏ trên Vogue: "Ý niệm của chúng tôi là nói về sự chia sẻ. Không chỉ thông qua hình ảnh qua công nghệ, mà còn là trải nghiệm thực tế. Cuộc sống cộng đồng chỉ có thể thiết lập khi chúng ta ngồi lại để nói về những nền văn hóa và cảm nghĩ của nhau". Trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2022, giới mộ điệu được nhìn thấy một Prada đơn giản hơn không cầu kỳ trong phom dáng và tiết chế họa tiết. Thương hiệu Italy chỉ tập trung vào chi tiết đắt giá như dựng corset phía ngoài trang phục, thủ thuật đan dây với điểm nhấn vòng eo và tạo hình trang phục thành bộ ngực phụ nữ, cũng như lớp vải satin đính kết trên đồ đơn sắc. Việc trình diễn 2 show thời trang cùng lúc, giúp nhãn hàng đáp ứng về mặt truyền thông, nhưng lại phản tác dụng bởi khách hàng châu Á sẽ nhìn thấy những khuyết điểm về vóc dáng của người mẫu ở Thượng Hải khi mặc đồ Prada và cách dàn dựng ánh sáng cũng không đủ chuẩn như show thời trang tại Milan.

Nét gợi cảm của những năm 2000

Trong show diễn Xuân - Hè 2022, Dolce & Gabbana mang đến người xem về tính thẩm mỹ thời trang của những năm 2000. Bộ đôi giám đốc sáng tạo của hãng tôn vinh hình thể người phụ nữ thông qua những chiếc áo hở eo, quần lưng xệ hay áo phông in hình nữ ca sĩ Jennifer Lopez đính kết đinh tán lấp lánh. Ngoài ra, thương hiệu Italy cũng tạo nên sự tương phản với tinh thần thời trang xa hoa và vẻ bụi phủi thông qua cách kết hợp áo khoác quân đội đính pha lê đi kèm quần jeans ống đứng để lộ nôi y dây gợi cảm hay phần lưng quần có in tên hãng. Điểm đặc biệt trong bộ sưu tập đến từ chi tiết dựng phồng cầu vai theo những đường lượn sóng hòa quyện hoa văn trên da hổ lấp lánh hay trang phục in họa tiết camo quân đội.

Sự trở lại của những thiết kế kinh điển

Show diễn Emporio Armani Xuân - Hè 2022 kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu. Trong bộ sưu tập lần này, nhãn hàng đã mang lại những thiết kế blazer có họa tiết hay nếp nhăn nhẹ trên vải, áo khoác trễ vai, quần ống suông nhã nhặn với tông xám và gam màu sa mạc. Ngoài ra, váy cocktail có dây hay phom dáng bồng mang sắc thái ngọt ngào của hoa oải hương, bạc hà và xanh nước biển. Gần đến cuối show diễn, màu sắc trở nên trầm và đậm hơn với tông cơ bản bao phủ trên áo khoác dài chất liệu mỏng không cổ, sơ mi và quần tây pyjama. Tất cả thiết kế tạo nên sự tiện dụng, thoải mái đáp ứng xu hướng trang phục sau đại dịch Covid-19. Chất liệu vải trong bộ sưu tập đều có sự mềm mại, nhẹ nhàng ôm vào làn da người mặc.