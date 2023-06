Xu hướng du lịch, nghỉ dưỡng 'vì bản thân' của các bậc cha mẹ

Thay vì thỏa mãn nhu cầu của con cái, ngày càng nhiều cha mẹ lựa chọn các chuyến nghỉ dưỡng theo sở thích của bản thân.

Trong đó, các bậc phụ huynh đang có xu hướng ưu tiên những điểm đến chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Du lịch không phải để "thay đổi điểm trông trẻ"

Trước đây, cha mẹ thường chấp nhận hy sinh thời gian và sở thích cá nhân để đáp ứng nhu cầu hay lịch trình của con cái. Họ thường xuyên tìm kiếm các hoạt động giáo dục, những kỳ nghỉ gia đình và đặt lợi ích của con lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, các bậc cha mẹ ngày càng có xu hướng đề cao giá trị của việc chăm sóc bản thân.

Theo khảo sát của Morning Consult - công ty tư vấn tại Bắc Mỹ - các phụ huynh đi du lịch, nghỉ dưỡng vì bản thân nhiều hơn trước. Thực tế, không ít người bày tỏ ám ảnh với những chuyến đi không phù hợp với sở thích hoặc lứa tuổi. Thậm chí có quan điểm cho rằng đi du lịch chỉ là “thay đổi điểm trông trẻ”.

Các bậc cha mẹ ngày càng có xu hướng đi du lịch vì sở thích bản thân hơn là thỏa mãn nhu cầu của người khác. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, du lịch "vì bản thân" cho phép phụ huynh có thời gian riêng tư để thư giãn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Việc ưu tiên bản thân ở đây không có nghĩa là bỏ bê con cái. Cha mẹ có thể chủ động trong việc chọn điểm đến đáp ứng cả nhu cầu, sở thích của bản thân đồng thời có khoảng không gian cho con cái vui chơi, trải nghiệm.

Tại Việt Nam, những chuyến du lịch tổ chức riêng cho các bậc cha mẹ đang trở nên thịnh hành, đặc biệt đối với người trung, cao tuổi bởi thời gian và điều kiện kinh tế không còn là rào cản lớn. Trong khi đó, các bậc cha mẹ U40 ngày nay cũng không đợi nghỉ hưu mới đi du lịch. Họ ưa chuộng những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, vừa tái tạo năng lượng nhưng vẫn có đủ thời gian để lo cho con cái và công việc.

Điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng "vì bản thân"

Nếu giới trẻ yêu thích sự sôi động, nhộn nhịp thì các bậc cha mẹ lại có thiên hướng lựa chọn miền biển thanh bình, thoáng đãng để nghỉ dưỡng. Đồng thời, đối với các bậc cha mẹ, yêu cầu về sức khỏe và thời gian còn đòi hỏi điểm đến không quá xa nơi ở chính.

Hồ Tràm được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng” ở miền Nam với địa hình một bên rừng một bên biển.

Đáp ứng đủ những yêu cầu đặc thù trên, Hồ Tràm (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu) được xem là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu ở miền Nam dành cho các bậc cha mẹ. Cách TP.HCM khoảng 100 km, Hồ Tràm là miền biển còn giữ được cảnh quan nguyên sơ, thanh bình. Nơi đây vừa có biển lại vừa có rừng nguyên sinh, không khí trong lành và nhiệt độ lý tưởng ở mức 25-30 độ. Với hệ thống giao thông, hạ tầng đang không ngừng được hoàn thiện, trong tương lai, du khách tại TP.HCM chỉ mất khoảng 1,5 giờ để di chuyển đến Hồ Tràm.

