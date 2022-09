Xu hướng diện trang phục in họa tiết da thú

Trang phục in họa tiết da thú được nhiều bạn trẻ tại New York ưa chuộng. Thông thường, giới trẻ sẽ phối áo, quần hoặc phụ kiện in họa tiết da báo, sọc ngựa vằn với các thiết kế tông đen. Kiểu kết hợp trang phục này khá an toàn nhưng tạo ra một bộ đồ thời thượng. Ảnh: Style DuMonde.