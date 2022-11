Xu hướng chọn mua tủ lạnh của các gia đình hiện đại

Bên cạnh thiết kế sang trọng, các gia đình hiện đại ưu tiên chọn mua tủ lạnh có khả năng diệt khuẩn, khử mùi, trang bị tiện ích mới và tiết kiệm điện năng.

Không chỉ là nơi lưu trữ thức ăn, tủ lạnh ngày nay còn là điểm nhấn cho gian bếp và trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Cùng với sự phát triển của khoa học cũng như nhu cầu bảo vệ sức khỏe ngày càng cao, thiết kế và công nghệ trên tủ lạnh cũng được nâng cấp để đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng.

Thiết kế hiện đại và sang trọng

Để tối ưu diện tích sử dụng và tăng tính thẩm mỹ cho phòng bếp, hầu hết sản phẩm tủ lạnh hiện nay đều sử dụng thiết kế phẳng theo phong cách tối giản, phù hợp gu thẩm mỹ ngày càng cao của các gia đình.

Mặt thép trên tủ lạnh truyền thống được thay thế bằng mặt kính sang trọng. Vật liệu và màu sắc sản phẩm cũng hướng tới các gam màu tối như đen, nâu, xám… Dạo một vòng các siêu thị điện máy, có thể thấy sản phẩm của các thương hiệu tủ lạnh nổi tiếng đều có phong cách thiết kế này. Đơn cử là tủ lạnh Panasonic có thiết kế hợp xu hướng, dễ dàng kết hợp hài hòa với những góc bếp hiện đại để tạo thành thể thống nhất.

Tủ lạnh thiết kế phẳng là xu hướng lựa chọn của các gia đình hiện đại.

Công nghệ cấp đông mềm

Hiện nay, thói quen bảo quản đồ tươi sống của nhiều gia đình là cho vào tủ đông. Trong các ngăn đông của tủ lạnh thông thường, nhiệt độ được duy trì dưới -18 độ C, làm thực phẩm đóng băng từ ngoài vào trong để lưu trữ trong thời gian dài. Cách bảo quản này có thể làm mất chất dinh dưỡng của đồ tươi sống, đồng thời tốn nhiều thời gian rã đông khi chế biến. Để cải thiện vấn đề này, một số thương hiệu như Panasonic đã trang bị công nghệ cấp đông mềm mới.

Cấp đông mềm là công nghệ bảo quản thực phẩm tươi sống ở nhiệt độ thích hợp mà không cần đông đá hoàn toàn. Tủ lạnh Panasonic sử dụng công nghệ Prime Fresh+ để cấp đông mềm cho thực phẩm. Điểm nổi bật của công nghệ này là dùng cảm biến nhiệt độ để kiểm soát mức nhiệt tối ưu -3 độ C, tạo lớp băng mỏng cho thực phẩm trong suốt quá trình bảo quản.

Công nghệ cấp đông mềm Prime Fresh+ được nhiều gia đình đánh giá cao.

Công nghệ diệt khuẩn và khử mùi

Với dư âm và những cảnh báo căng thẳng từ dịch bệnh trong thời gian qua, nhiều gia đình có xu hướng ưu tiên tủ lạnh có khả năng diệt khuẩn để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Công nghệ được áp dụng trên nhiều dòng tủ lạnh là kháng khuẩn tinh thể bạc còn giúp loại bỏ mùi hôi hiệu quả.

Một công nghệ diệt khuẩn khác cũng được ứng dụng trên nhiều dòng tủ lạnh là Blue Ag+. Theo đó, ánh sáng xanh từ đèn LED kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag tạo ra các gốc tự do (-OH) bám dính vi khuẩn trong luồng khí tủ lạnh và tiêu diệt chúng. Các mẫu tủ lạnh Panasonic sở hữu công nghệ Blue Ag+ có khả năng tiêu diệt vi khuẩn tới 99,99%. Đồng thời, ngăn trữ đông Ag Hygience Zone cũng giúp kháng khuẩn, tránh lây mùi sang đá và các thực phẩm khác.

Công nghệ Blue Ag+ có thể diệt khuẩn tới 99,99%.

Panasonic còn phát triển công nghệ nanoe X giúp vô hiệu hóa vi khuẩn, được ứng dụng trên các dòng sản phẩm cao cấp như tủ lạnh 3 cánh sang trọng NR-CW530HVK9. Công nghệ này tạo ra các gốc tự do (-OH) bay lơ lửng trong không khí. Với số lượng 4.800 mỗi giây, các gốc tự do (-OH) được phát tán đến mọi ngóc ngách trong tủ lạnh, tăng khả năng diệt khuẩn cũng như phân tử mùi khó chịu, từ đó giữ thực phẩm tươi mới.

Tủ lạnh Panasonic 3 cánh cao cấp NR-CW530HVK9 được trang bị công nghệ nanoe X.

Tiện lợi và tiết kiệm

Bên cạnh những công nghệ tiên tiến để bảo quản thực phẩm và bảo vệ sức khỏe gia đình, nhiều người tiêu dùng ưa thích các sản phẩm tiết kiệm điện. Các tủ lạnh phổ biến đáp ứng nhu cầu này thường sử dụng công nghệ Inverter, được dán nhãn năng lượng 5 sao - minh chứng cho việc tiết kiệm điện tối ưu. Trên nhãn cũng ghi rõ mã sản phẩm, tên thương hiệu, dung tích tủ lạnh, điện năng tiêu thụ, hiệu suất năng lượng... giúp người dùng dễ dàng hiểu được khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm.

Các dòng tủ lạnh Panasonic thường được người tiêu dùng đánh giá cao ở khả năng tiết kiệm điện nhờ công nghệ Inverter kết hợp bộ cảm biến Econavi, giúp quản lý điện năng tiêu thụ hiệu quả.

