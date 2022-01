Xu hướng chăm sóc da năm 2022

Năm 2022, ngành công nghiệp làm đẹp sẽ giới thiệu nhiều thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, ưu tiên sự lành tính để chăm sóc da.

Những người mua sắm đồ chăm sóc da luôn quan tâm tới thành phần, chất lượng của sản phẩm thay vì cách thức tiếp thị, quảng bá của thương hiệu.

Trong năm 2022, ngành công nghiệp làm đẹp sẵn sàng giới thiệu một số thành phần mới đáp ứng mục đích của người sử dụng như sự đổi mới, thành phần lành tính và có nguồn gốc chiết xuất tự nhiên.

Các thành phần tự nhiên luôn được ưa chuộng để giảm kích ứng trên da. Ảnh: Skincare.

Dầu hạt lê gai

Chúng ta đang sống trong thời đại của siêu thực phẩm. Từ cải xoăn đến nghệ, một số loại thực phẩm này đã được đưa vào sản phẩm chăm sóc da.

Theo SCMP, lê gai khá mới trong cuộc chơi chăm sóc da. Dầu chiết xuất từ ​​hạt của nó được đóng gói với các axit béo như omega-6 và omega-9, vitamin E, kẽm, axit amin, vitamin K cùng nhau cung cấp cho da các chất chống oxy hóa, kích thích sản xuất collagen, thúc đẩy sự thay đổi của tế bào, tăng cường độ đàn hồi, giảm nếp nhăn, làm dịu mẩn đỏ, giảm cháy nắng và làm sáng các vết thâm - một thần dược đa nhiệm.

Dầu hạt lê gai chứa các thành phần chống lão hóa cho da. Ảnh: Healthline.

Hàm lượng vitamin E trong dầu này là một trong những mức cao nhất so với bất kỳ chiết xuất thực vật khác - cao hơn ít nhất 150% so với dầu argan. Do đó, nó được mô tả như chất chống oxy hóa mạnh, tốt cho việc phục hồi tế bào và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Ngoài ra, tỷ lệ axit béo cao giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, kích thích sản sinh và tái tạo tế bào khỏe mạnh đồng thời giúp da giữ ẩm.

Hydroxypinacolone retinoate (HPR)

Retinol, vitamin C và kem chống nắng được coi là bộ ba dưỡng da không thể thiếu của các cô gái.

Với retinoids, khó tìm được công thức không gây kích ứng hoặc làm khô da của bạn khi sử dụng.

HPR (viết tắt của hydroxypinacolone retinoate, được gọi là granactive retinoid) là thành viên mới nhất gia nhập gia đình retinoid. Khác với hầu hết dạng retinoid, HPR có thể dễ dàng tự gắn vào các thụ thể retinoid của da. Thành phần này đã được chứng minh làm giảm nếp nhăn và ít gây kích ứng trên da.

Các sản phẩm retinol cần được bác sĩ da liễu kê đơn để tránh làm kích ứng da. Ảnh: The Independent.

Các hợp chất được bao bọc nano

Trong khi các thành phần tự nhiên vẫn là phần quan trọng của ngành công nghiệp chăm sóc da, khoa học đã cho chúng ta thấy sự kết hợp của chiết xuất thực vật và các hợp chất hóa học có thể đưa mọi thứ lên tầm cao mới.

Sản phẩm Neogen sử dụng viên nang nano. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, viên nang nano giúp làm giảm các rối loạn về da như dị ứng, viêm da, tổn thương do ánh nắng mặt trời, chứng tăng sắc tố da và bệnh chàm.

Viên nang nano hoạt động bằng cách mang các phân tử hoạt chất cực nhỏ và dễ vỡ. Khi các công thức chứa chúng được sử dụng tại chỗ, chúng sẽ tận dụng những thay đổi tế bào do tổn thương da, chẳng hạn như mất cân bằng độ pH và sản xuất enzym để giải phóng các thành phần hoạt tính này ở bất cứ nơi nào trên làn da của bạn.

Chất diệp lục

Vào tháng 4/2020, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ cách thêm chất diệp lục vào nước hoặc các sản phẩm chăm sóc da đã giúp làn da của họ sạch mụn.

Chất diệp lục là hợp chất tự nhiên mà tất cả cây xanh đều có. Đó cũng là thứ giúp chúng hấp thụ năng lượng từ mặt trời để quang hợp.

Thành phần này hứa hẹn nhiều lợi ích chăm sóc da, từ điều trị mụn trứng cá đến giảm viêm, thúc đẩy phục hồi vết thương và thu nhỏ lỗ chân lông. Nó cũng chứa nhiều vitamin A, C, E và K, làm cho các sản phẩm được truyền chất diệp lục giúp tăng cường chất chống oxy hóa mạnh mẽ để giữ cho làn da của bạn săn chắc, rạng rỡ và tươi tắn.

Khi uống vào cơ thể, nó có thể chống lại mụn viêm. Nếu sử dụng đúng chỗ, chất diệp lục mang lại lợi ích kháng khuẩn và làm dịu, giảm sưng tấy, mẩn đỏ và sản xuất dầu trên da bị mụn.

Chất diệp lục có thể làm sạch mụn trên da nếu bạn sử dụng đúng liều lượng. Ảnh: One Green Planet.

PCA

Axit hyaluronic đang và có thể tiếp tục trở thành kẻ thống trị của tất cả chất dưỡng ẩm cho da.

PCA (axit pyrrolidone cacboxylic) là axit amin được tìm thấy trong các protein ở lớp ngoài của da. Nó hoạt động tương tự axit hyaluronic. Công việc chính của axit này là hút nước và giữ nước cho da của bạn.

Hydrat hóa chỉ là một trong những lợi ích của PCA. Kỳ quan của phân tử này là phần quan trọng của ma trận nội bào, đóng vai trò lớn trong việc giữ cho hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Nó hoạt động bằng cách giảm tác động của vi khuẩn phát triển quá mức và các chất gây dị ứng.

Bên cạnh đó, PCA cũng có thể làm dịu bệnh chàm bằng cách giảm kích ứng, viêm, sần sùi, khô và ngứa. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó giúp che chắn hệ vi sinh mỏng manh hình thành lớp phủ axit của bạn, giảm viêm và kiểm soát kích ứng.