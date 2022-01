Xu hướng ăn uống lành mạnh với sữa hạt lên ngôi

Những năm gần đây, lối sống lành mạnh ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Trong đó, sữa hạt dinh dưỡng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Cùng với triết lý “You are what you eat” (bạn là phản chiếu của những gì bạn ăn), việc chọn thực phẩm lành mạnh hay sữa hạt trong khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày là xu hướng của nhiều người. Trong đó, thành phần và hàm lượng dưỡng chất trong sữa hạt là yếu tố được người tiêu dùng quan tâm để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Xu hướng uống sữa hạt chinh phục tín đồ ăn uống lành mạnh.

Theo thành phần dinh dưỡng, sữa hạt thường chia làm hai nhóm gồm: Sữa hạt giàu chất béo, đạm (hạnh nhân, óc chó, các loại đậu) và sữa hạt ngũ cốc (yến mạch, gạo lứt, khoai lang, ngô). Mỗi loại cung cấp dinh dưỡng và lợi ích khác nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên dùng nhóm sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật, cụ thể là các loại hạt, sẽ là lựa chọn lý tưởng thay thế bữa ăn nhẹ.

Ngoài chứa đạm và chất béo, các loại sữa chế biến từ hạt còn giàu vitamin E và magie - hai khoáng chất thiết yếu mà con người không thể tự tổng hợp. Uống sữa hạt này thường xuyên giúp ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa, ổn định lượng cholesterol trong máu và thích hợp cho người ăn kiêng.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nhóm sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Một số loại sữa hạt trên thị trường không được chiết xuất hoàn toàn từ hạt, hoặc tỷ lệ hạt trong sữa thấp, không mang lại nhiều dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nhiều dòng sữa hạt có chứa carrageenan (chất tạo sánh), gây ra các vấn đề liên quan đến tiêu hóa như khó tiêu, viêm đường ruột.

Sữa hạt 137 Degrees nguyên chất, đậm vị hạt, không pha sữa bò.

Với mục tiêu mang lại những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng, sữa hạt 137 Degrees - nhãn hiệu sữa hạt hàng đầu Thái Lan - có tỷ lệ hạt cao, nguyên chất đến 99%. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa mật hoa dừa hữu cơ và nước ép hạt nguyên chất, mang đến cho người dùng nguồn dưỡng chất thiên nhiên bổ dưỡng và tinh tế.

Sữa hạt 137 Degrees đa dạng hương vị.

Sữa hạt 137 Degrees ghi điểm với nhóm khách hàng đề cao tính lành mạnh trong thành phần như không đường, không pha sữa bò hay đậu nành, hàm lượng sodium thấp, không chất béo chuyển hóa, không chứa chất carrageenan…

Các sản phẩm từ thương hiệu này lành tính và thích hợp cho hầu hết người dùng, từ trẻ nhỏ, người dị ứng đạm sữa bò, người không dung nạp lactose, người lớn, người già, người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp cho đến người ăn chay, người tập luyện, giảm cân theo các chế độ ăn uống khoa học hay phụ nữ mang thai.

Một điểm cộng khác của sản phẩm là không chứa chất bảo quản. Sữa được sản xuất dưới công nghệ kiểm soát nhiệt hiện đại và áp dụng công nghệ đóng hộp vô trùng Tetra Pak (Thụy Điển), giúp bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo hương vị tươi ngon, vẹn toàn dưỡng chất.

Dòng sữa hạnh nhân 137 Degrees với nhiều hương vị mới lạ như bơ và rau củ, lúa mạch…

Với bảng thành phần chất lượng cùng công nghệ đóng gói hiện đại, sữa hạt 137 Degrees là lựa chọn lý tưởng để bạn duy trì lối sống lành mạnh và bảo vệ sức khỏe. Tại Việt Nam, sữa hạt 137 Degrees được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần IPP Group. Sản phẩm đã có mặt tại các siêu thị, cửa hàng khắp cả nước cũng như gian hàng chính hãng trên các trang TMĐT. Độc giả xem thêm tại đây.