Xperia 1 III sẽ giúp Sony trở lại cuộc đua smartphone cao cấp?

Là smartphone cao cấp nhất đến từ Sony, Xperia 1 III được trang bị chip Snapdragon 888 cùng với bộ nhớ RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Tuy nhiên, theo GSM Arena hiệu năng của máy vẫn thua kém một chút so với các đối thủ. Xperia 1 III đạt điểm hiệu suất bình quân là 3.515 khi chấm trên thang Geekbech 5, thấp hơn một chút so với các mẫu smartphone khác sử dụng cùng loại chip. Để so sánh, con số nay đối với Samsung S21 Ultra là 3.518, trong khi Oneplus 9 Pro đạt kết quả 3.636.