Xông vào trường mầm non, chém trọng thương 2 người

Cầm dao xông vào trường Mầm non Họa Mi, người đàn ông chém trọng thương 2 nhân viên.

Khoảng 11h ngày 29/4, một người đàn ông cầm dao xông vào trường Mầm non Họa Mi tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Thấy nguy hiểm, giáo viên đóng cửa lớp học, ngăn người này tiếp cận trẻ em. Nghi phạm sau đó chém vào đầu, tay đầu bếp và nhân viên lao công của nhà trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa người này về trụ sở để làm việc.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an thị trấn Nông Trường cho biết người này gây án trong trạng thái bị kích động. Chiều cùng ngày, công an chưa thể lấy lời khai, xác minh danh tính do anh ta chưa tỉnh táo trở lại.

Công an thị trấn Nông Trường cho biết 2 nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu.