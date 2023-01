Xông vào nhà cướp dây chuyền vàng của cụ bà 92 tuổi

Rạng sáng 8/1, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phá khóa cửa, khống chế thành công nghi phạm Bùi Văn Ngọc.

Chiều 7/1, Công an huyện Đạ Tẻh nhận tin báo về việc cụ bà 92 tuổi ở thôn 4, xã Đạ Kho, đang ở nhà thì bị một thanh niên đi xe máy tiếp cận rồi giật sợi dây chuyền vàng 24k.

Lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc truy xét. Xác định nghi phạm gây án đã di chuyển ra hướng quốc lộ 20, Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai truy bắt.

Bùi Văn Ngọc ở thời điểm bị lực lượng bắt giữ.

Khoảng 22h cùng ngày, Công an huyện Đạ Tẻh xác định nghi phạm gây án đang ẩn náu tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nên đã phối hợp cùng lực lượng công an sở tại tiếp cận căn nhà đối tượng đang lẩn trốn. Tuy nhiên, căn nhà trên đã bị khóa trái cửa, nghi phạm được xác định là đang ở bên trong. Lực lượng công an kêu gọi hợp tác nhưng người này kiên quyết cố thủ bên trong.

Đến khoảng 2h sáng ngày 8/1, công an quyết định phá cửa đột kích, xông vào khống chế Bùi Văn Ngọc, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và lực lượng vây bắt.

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Ngọc khai trưa 7/1, khi đang đi trên đường vào huyện Đạ Tẻh, nghi phạm phát hiện cụ bà đã lớn tuổi đeo sợi dây chuyền vàng ở nhà một mình. Ngọc liền vào nhà tiếp cận nạn nhân rồi giật sợi dây chuyền, sau đó lên xe bỏ trốn.

Về huyện Tân Phú (Đồng Nai), Bùi Văn Ngọc tới tiệm vàng bán được 9,2 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài. Khi bị bắt, trên người Ngọc chỉ còn hơn 500.000 đồng.

Nghi phạm có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng đi cai nghiện ma túy.